Nach Set-Unfall: Nick Jonas ins Krankenhaus eingeliefert

Nick Jonas ist offenbar nicht ernsthaft zu Schaden gekommen (rto/spot)

17.05.2021 08:57 Uhr

Bei den Dreharbeiten zu einer neuen Show soll sich Nick Jonas so schwer verletzt haben, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Sänger Nick Jonas (28) musste einem Medienbericht zufolge in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Laut dem US-Promi-Portal „TMZ“ verletzte sich Jonas am vergangenen Samstag (15. Mai) bei dem Dreh zu einer neuen Show. Welche Verletzungen der Musiker sich dabei zugetragen hat, ist nicht bekannt.

Allerdings soll Jonas bereits wieder zu Hause sein und am heutigen Montag (17. Mai) wieder in der Jury der Casting-Show „The Voice“ zu sehen sein. Nähere Informationen über die geheimnisvolle Show oder zum Hergang des Unfalls gibt es bislang nicht. Auch in den sozialen Medien hat sich Jonas nicht dazu geäußert. Der 28-Jährige verletzte sich aber 2018 nach einem Konzert in Mexiko an der Hand.