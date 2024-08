"Mare of Easttown"-Star Nach „The Regime“-Flop: Kate Winslet dreht schon wieder Serie

Kate Winslet geht wieder in Serie. (smi/spot)

SpotOn News | 27.08.2024, 16:15 Uhr

Ihre letzte Serie "The Regime" war eine Enttäuschung für die erfolgsverwöhnte Kate Winslet. Nun hat die "Titanic"-Darstellerin ihre nächste Serienhauptrolle eingetütet. In "The Spot" spielt sie eine Chirurgin, die für einen Unfalltod verantwortlich sein könnte.

Ihre erst vor wenigen Monaten gestartete Serie "The Regime" fiel bei der Kritik durch und ging bei den Emmy-Nominierungen leer aus. Nun hat sich Kate Winslet (48) hat ihren nächsten Serienpart gesichert. Wie US-Medien wie "The Hollywood Reporter" berichten, spielt die "Titanic"-Darstellerin die Hauptrolle in "The Spot". Der US-Streamingdienst Hulu hat sich die Rechte an der Serie gesichert. Kate Winslet produziert mit ihrer Firma Juggle Productions auch das Projekt.

"The Spot": Darum geht es in Kate Winslets nächster Serie

Kate Winslet spielt in "The Spot" eine erfolgreiche Chirurgin, die mit einem Lehrer verheiratet ist. Das Paar hegt den Verdacht, dass Winslets Figur bei einem Unfall mit Fahrerflucht ein Kind getötet haben könnte. "Ihre Suche nach der Wahrheit führt zu einem Netz aus wachsendem Misstrauen und dunklen Geheimnissen, das ihre Entschlossenheit und ihre Beziehung auf die Probe stellt, während sie sich mit der Möglichkeit versteckter Schuld und Verrat auseinandersetzen", heißt es in der offiziellen Synopsis der Handlung.

Hinter "The Spot" steckt der Drehbuchautor Ed Solomon (63), der die Skripts zu Kultfilmen wie "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit" und "Men in Black" verfasste.

Kate Winslet als Serientäterin

"The Spot" markiert Kate Winslets vierte große Serienhauptrolle. Nachdem sie sich nach ihrem großen Durchbruch mit "Titanic" 1997 aufs Kino konzentriert hatte, drehte sie 2011 für den US-Sender HBO die Miniserie "Mildred Pierce". Dafür gewann sie einen Emmy und einen Golden Globe.

Bis zu ihrer nächsten Serie vergingen weitere zehn Jahre. 2021 spielte sie ebenfalls für HBO die Hauptrolle im gefeierten Krimi "Mare of Easttown". Dafür gab es wieder das Double aus Emmy und Golden Globe. 2024 unterschrieb Winslet wieder für den für Qualitätsserien stehenden Sender. Doch die Politsatire "The Regime", in der die Oscar-Preisträgerin die Kanzlerin eines fiktiven europäischen Landes spielte, enttäuschte. Nun also wieder ein Serienprojekt, zum ersten Mal nicht für HBO. Die Abstände werden kleiner.