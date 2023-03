Sie fühlt sich sehr einsam Nach Tod von Tom Parker: Seine Witwe Kelsey hat es nicht einfach!

Tom Parker and Kelsey Hardwick - England - Royal Regatta - 2014 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2023, 08:00 Uhr

Die Frau des verstorbenen Boybad-Stars klagt, wie schwer es ist, glückliche Momente nicht mit ihrem Ehemann teilen zu können.

Kelsey Parker bezeichnet es als „einsame“ Erfahrung, ihre Kinder ohne ihren Ehemann Tom Parker großzuziehen.

Der The Wanted-Star war im März vergangenen Jahres an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Der Boyband-Sänger litt an einem inoperablen Gehirntumor und wurde nur 33 Jahre alt. Zusammen hatte das Paar zwei Kinder: Tochter Aurelia (3) und Sohn Bodhi (2).

„Ich kann dieses Glück nicht mit Tom teilen“

Im Interview mit dem Magazin „Hello!“ gesteht Kelsey, wie hart das Leben als Witwe mit Kindern ist. „Wisst ihr, was wirklich schwierig ist? Wir nennen uns ‚Alleinerziehende‘, weil man die ganze Zeit auf sich allein gestellt ist. Disziplin, Glück, sie zur Schule zu bringen, Mittagessen zu machen, einfach kleine Dinge. Ich kann dieses Glück nicht mit Tom teilen“, klagt die Blondine.

„Wenn die Kinder beim Turnen sind und Aurelia eine Rolle vorwärts macht, machst du ein Foto oder filmst es und schickst es an deine besondere Person. Es ist wirklich einsam, dass ich allein bin und es nicht mit Tom teilen kann. Er wäre so stolz auf sie.“

Kelsey möchte anderen Trauernden helfen

Die Zweifach-Mama versucht nichtsdestotrotz, eine positive Haltung einzunehmen und ihre persönliche Erfahrung zu nutzen, um anderen Trauernden zu helfen. „Ich möchte mehr Geld sammeln, Menschen unterstützen und das Wissen verbreiten, das ich auf dieser Reise gelernt habe“, erklärt sie. Das letzte Jahr habe sie vor allem damit verbracht, ihre eigene Trauer zu verarbeiten. „Aber dieses Jahr bin ich wirklich bereit, mein Wissen über Trauer und Krebs weiterzugeben. Es gibt so viel, das ich auf dieser Reise gelernt habe, die ich nie antreten wollte. Aber jetzt habe ich gelernt, dass ich die Botschaft verbreiten und anderen Menschen helfen muss“, fügt Kelsey hinzu.