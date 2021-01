26.01.2021 19:00 Uhr

Nach Trennung: Andrej Mangold flirtet mit Ex-Bachelorette

Liebeskummer war gestern! Ex-Bachelor Andrej Mangold scheint wieder in Flirtlaune zu sein und seine Auserwählte ist keine Unbekannte: Ausgerechnet Ex-Bachelorette Andrina Santoro hat es ihm angetan.

Seit einigen Monaten geht auch das letzte Bachelor-Paar getrennte Wege: Nach ihrer Teilnahme bei „Das Sommerhaus der Stars“ und einem heftigen Shitstorm gaben Andrej Mangold und Jennifer Lange ihr Beziehungs-Aus bekannt. Vor allem Andrej hat das wohl bitter zugesetzt, denn auf Social Media zeigte er sich sichtlich mitgenommen. Das scheint jetzt jedoch Geschichte zu sein. Auf Instagram geht er gemeinsam mit Influencerin Andrina Santoro live und dort plaudern die beiden über seine Bachelor-Zeit und dabei scheint es ganz schön zu knistern.

Andrina ist keine Unbekannte

Für einige dürfte Andrina Santoro kein unbeschriebenes Blatt sein. 2019 suchte die 28-Jährige genau wie Andrej im TV nach der großen Liebe. Nicht die einzige Gemeinsamkeit, denn während Andrej Deutschlands Bachelor war, war Andrina Die Bachelorette der Schweiz. Mitte letzten Jahres trennte sich dich hübsche Brünette allerdings von ihrem Auserwählten und ist seitdem wieder Single. Freie Bahn also für Andrej?

Sie hat schon einmal ein Auge auf Andrej geworfen

Andrina dürfte jedenfalls nicht abgeneigt sein. Im Livestream lüftet sie nämlich ein kleines Geheimnis: Die Schweizerin hat sich damals als Kandidatin für Andrejs Staffel beworben. Warum sie letztendlich nicht bei der Show dabei war? Andrina wurde abgelehnt! Absolut unverständlich, wie Andrej findet.

Kandidatinnen-Auswahl hätte besser sein können

Der Ex-Bachelor hätte Andrina sofort als Kandidatin mit ins Boot geholt. Während des Talks lässt er durchblicken, dass sie mit den anderen Ladies locker hätte mithalten können: „Klar waren das tolle Frauen aber da hätte ich dich ja locker mit in den Topf geworfen.“ Andrina glaubt jedoch zu wissen, weshalb sie damals abgelehnt wurde: „Die haben halt immer so ein Bild was die haben wollen. Vielleicht habe ich irgendwie da nicht reingepasst.“ Findet Andrej nicht.

Galerie

Andrej in Flirtlaune

Die Follower wollen wissen, ob Andrina denn eine Rose von Andrej bekommen hätte. Der hat darauf eine ganz klare Antwort. Wie aus der Pistole geschossen sagt er: „Erste Nacht, yes!“ Scheint als hätte es die Influencerin dem Ex-Bachelor echt angetan. In sein Beuteschema würde die 26-Jährige passen, denn eine gewisse Ähnlichkeit zu Ex-Freundin Jenny Lange besteht definitiv. (AB)