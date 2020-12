28.12.2020 15:04 Uhr

Nach Trennung von Megan Fox: Hat Brian Austin Green eine Neue?

Sind Schauspieler Brian Austin Green und die Profitänzerin Sharna Burgess ein Paar? Neue Bilder heizen die Gerüchteküche zumindest an.

Noch-Ehefrau Megan Fox (34, „Transformers“) hat schon seit Monaten einen neuen Mann an ihrer Seite und nun scheint auch Brian Austin Green (47, „Beverly Hills, 90210“) eine neue Herzensdame gefunden zu haben. Der Schauspieler wurde vor wenigen Tagen mit der Profitänzerin Sharna Burgess (35) am Flughafen in Los Angeles gesichtet. Die beiden sollen später gemeinsam eine Maschine bestiegen haben und in den Urlaub geflogen sein.

Das britische Boulevard-Blatt „Daily Mail“ veröffentlichte die entsprechenden Bilder der beiden. Darauf tauschen sie allerdings keine Zärtlichkeiten aus, verstehen sich aber offenbar prächtig. Weder Green noch Burgess haben die Beziehung bislang öffentlich bestätigt. Allerdings erklärte die „Dancing with the Stars“-Tänzerin in einem Interview mit „US Weekly“ Anfang Dezember, dass sie nicht mehr „auf dem Markt“ sei. Allerdings sei alles noch sehr frisch und sie und ihr neuer Freund würden es bislang auch nicht als Beziehung bezeichnen.

Brian Austin Green und Megan Fox waren seit 2004 ein On-Off-Paar. Im Juni 2010 feierten sie ihre Hochzeit. Kurz vor dem Zehnjährigen gaben sie im Mai dieses Jahres ihre Trennung bekannt. Die drei gemeinsamen Söhne kamen 2012, 2014 und 2016 zur Welt. Er brachte einen weiteren Sohn (geb. 2002) mit in die Ehe. Ende Juli 2020 bestätigten Fox und der Musiker Machine Gun Kelly (30, „Tickets to My Downfall“) ihre Beziehung. Kürzlich hatte das neue Paar sein Red-Carpet-Debüt bei den American Music Awards 2020 gefeiert.

(rto/spot)