"Schreiben Sie ihr..." Nach Trennungs-News: Oliver Pocher will Sandy Meyer-Wölden verkuppeln

Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher haben drei gemeinsame Kinder und verstehen sich inzwischen wieder blendend. (ae/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 07:32 Uhr

Oliver Pocher ist bekannt für seine Instagram-Kommentare. Auch nach der Trennungs-News seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden dauerte es nicht lange, bis es von ihm eine öffentliche Reaktion gab. Und die fiel in gewohnt witzig-bissiger Manier aus.

Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (41) hat am Montagabend bekannt gegeben, dass sich ihr Partner nach nur wenigen Monaten von ihr getrennt hat. Ein Thema, das auch ihren Ex-Mann Oliver Pocher (46) zu beschäftigen scheint. Er meldete sich nur wenig später zu Wort – und warb bei der Männerwelt für Sandy.

"Patchwork-Familie gibt's oben drauf!"

In seiner Instagramstory kommentierte der Comedian ihre Trennungs-Post mit den Worten: "Jungs, sie ist wieder auf dem Markt…" Dann pries er sie zu mehreren Fotos, die ihn gemeinsam mit seiner Ex-Frau zeigen, an: "Man kann mit ihr feiern… Sie war schon schwanger… Man kann mit ihr arbeiten… und sie sieht zum Niederknien aus!" Zum Schluss postete Pocher ein Bild, das ihn zwischen Sandy und seiner zweiten Ex-Frau Amira Aly (32) zeigt. Dazu schrieb er: "Patchwork-Familie gibt's oben drauf!" Dann fügte er noch gewohnt humorvoll-bissig hinzu: "Schreiben Sie ihr… Gerne auch beiden!"

Am 11. November hatte Sandy Meyer-Wölden die Trennung von ihrem jüngsten Partner veröffentlicht: "Normalerweise würde ich so etwas nicht posten – und dafür braucht es definitiv Mut. Doch weil ich die Türen zu meinem Privatleben geöffnet habe, möchte ich ehrlich mitteilen, was gerade in mir vorgeht", begann sie ihren Beitrag auf Instagram. "Mein Freund hat sich vor einigen Tagen von mir getrennt und auch wenn es mir schwer fällt, versuche ich dafür Verständnis aufzubringen." Auf der anderen Seite entspräche es nicht der Wahrheit, wenn sie "behaupten würde, dass es nicht weh tut, dass unsere Beziehung nicht solange gehalten hat, wie ich es mir von Herzen gewünscht hätte".

Im Oktober postete sie noch verliebt aus dem Urlaub

Erstmals hatte sie Ende August im gemeinsamen Podcast mit Oliver Pocher über die neue Beziehung gesprochen: "Ja, ich bin glücklich. Ich bin happy. Es ist alles frisch, mal schauen, was die Zukunft bringt." Rund zwei Wochen später gab es dann einen Red-Carpet-Auftritt an der Seite ihres heutigen Ex-Freundes, der drei Kinder hat. Erst im Oktober hatte sie noch ein Pärchenbild aus einem Turtel-Urlaub in Hollywood veröffentlicht.

Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden waren von 2010 bis 2014 verheiratet und haben drei Kinder. Sie bekam anschließend noch zwei Kinder. Auch Oliver Pocher hat noch zwei Söhne mit Amira Aly, mit der er von 2019 bis 2024 verheiratet war.