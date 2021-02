Nach Tumor-Schock: Jürgen Milski erfolgreich operiert und optimistisch

19.02.2021 16:23 Uhr

Jürgen Milski hat auf Facebook ein erstes Update nach dem Tumor-Schock gegeben. Die OP sei gut verlaufen und er so optimistisch wie eh und je.

Am 17. Februar ist bei Jürgen Milski (57, „Unser Zelt auf Westerland“) während einer Routineuntersuchung beim Zahnarzt ein Tumor im Unterkiefer festgestellt worden. Inzwischen hat der Ballermann-Star schon eine Operation an der betroffenen Stelle hinter sich und gibt per Videonachricht auf seinem offiziellen Facebook-Account ein Update zu seinem Gesundheitszustand. „Die OP gestern ist super verlaufen. Der Tumor ist großflächig rausgeschnitten worden. Und jetzt warte ich einfach auf das Ergebnis. Ist es ein gutartiger oder ein bösartiger Tumor.“

1000 Dank für eure Genesungswünsche?! ALLES WIRD GUT! Posted by Jürgen Milski on Friday, February 19, 2021

Ganz die rheinische Frohnatur, als die ihn seine Fans schätzen und lieben, blickt er dieser bangen Frage optimistisch entgegen. „Von bösartig gehe ich gar nicht aus. Bösartig gibt’s für mich gar nicht.“ Ausdrücklich bedanken will sich Milski „auf diesem Weg einfach mal bei allen Menschen (…). Bei meiner Familie, bei meinen Freunden, bei meinen Kollegen, bei den Menschen, die mir auf Social Media folgen.“ Dass ihm selbst wildfremde Menschen Unterstützung und Hilfe angeboten haben, gebe ihm viel Kraft und habe ihm ganz nebenbei auch „den Glauben an die Menschheit“ zurückgegeben.

Namentlich bedankt sich Milski bei den zwei Ärzten, die mit ihrem schnellen Handeln hoffentlich Schlimmeres vermeiden konnten. Zum einen gilt der Dank seinem Zahnarzt, zum anderen „dem Doktor, der mich so schnell drangenommen hat, OP-Termine verschoben hat, weil er auch gesehen hat, dass das ganz schnell entfernt werden muss.“ Abschließend folgt Milskis Versprechen an seine besorgten Anhänger: „Sobald ich das Ergebnis habe, melde ich mich wieder.“

