Nach Überdosis: Demi Lovato (28) hatte drei Schlaganfälle und Herzinfarkt

18.02.2021 11:08 Uhr

In einer Doku über ihr Leben spricht Demi Lovato auch über eine Überdosis, die sie 2018 fast das Leben gekostet hätte. Sie hatte mehrere Schlaganfälle und einen Herzinfarkt.

Demi Lovato (28, „Cool For The Summer“) hat enthüllt, wie knapp sie dem Tod nach ihrer Überdosis vor zwei Jahren entgangen ist. In einem Trailer für ihre neue Doku „Demi Lovato: Dancing with the Devil“ („Demi Lovato: Tanz mit dem Teufel“) verrät die Sängerin, dass sie nach der Überdosis im Jahr 2018 mehrere Schlaganfälle und einen Herzinfarkt erlitten hat.

„Ich hatte eine Grenze überschritten, die ich noch nie zuvor überschritten hatte (…)“, so die 28-Jährige in dem Clip: „Ich hatte drei Schlaganfälle. Ich hatte einen Herzinfarkt. Meine Ärzte sagten, ich hätte nur noch fünf bis zehn Minuten gehabt.“ Ihr Gehirn sei geschädigt worden, erklärte Lovato US-Medienberichten zufolge auf einem virtuellen Presseevent: Sie fahre nicht Auto, weil sie „blinde Flecken beim Sehen“ hat, wird sie von „Entertainment Tonight“ zitiert. Sie habe lange Zeit auch Schwierigkeiten beim Lesen gehabt. Wochenlang habe sie nur verschwommen gesehen. Sie habe mit den Auswirkungen sehr zu kämpfen gehabt, „und ich denke, irgendwie sind sie immer noch da, um mich daran zu erinnern, was passieren könnte, wenn ich jemals wieder an einen dunklen Ort komme“.

Auch Beziehung zu Max Ehrich wird thematisiert

Welche Substanzen zu der Überdosis bei Lovato geführt haben, ist nicht bekannt. Auf die Frage, ob sie „jetzt ganz clean“ ist, sagt sie im Trailer nichts, starrt nur weiter in die Kamera. In der vierteiligen Doku unter der Regie von Michael D. Ratner, die ab 23. März auf YouTube läuft, soll es neben der Drogenvergangenheit der Sängerin auch um die Corona-Krise und Lovatos kurze Liebesgeschichte mit Schauspieler Max Ehrich (29) gehen, inklusive Verlobung und Trennung.

