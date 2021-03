Nach Überraschungshochzeit: Pamela Anderson verkauft ihre Malibu-Villa

05.03.2021 12:00 Uhr

Nach der überraschenden Hochzeit verkauft Schauspielerin Pamela Anderson jetzt ihre Villa in Malibu, Kalifornien, und zieht nach Kanada.

Schauspielerin Pamela Anderson (53, „Scary Movie 3“) verkauft ihre Villa in Malibu, im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Haus soll am Montag offiziell auf den Markt kommen, wie das „People“-Magazin meldet. Für die Villa mit vier Schlafzimmern und viereinhalb Bädern, die von Philip Vertoch entworfen wurde, will sie 14,9 Millionen Dollar (etwa 12,4 Mio. Euro) haben.

Die Schauspielerin, die an Heiligabend 2020 heimlich ihren Bodyguard Dan Hayhurst geheiratet hat, zieht zurück in ihr Geburtsland Kanada und wird im ehemaligen Anwesen ihrer Großmutter auf Vancouver Island wohnen. Dort lebten sie und ihr Ehemann auch schon während der Corona-Pandemie. „Es ist Zeit, dass ich zu meinen Wurzeln zurückkehre. Ich bin verliebt und habe kürzlich […] geheiratet“, erklärt Anderson ihre Entscheidung, Malibu hinter sich zu lassen. Ihre beiden Söhne Brandon (24) und Dylan Lee (23) aus der Ehe mit Musiker Tommy Lee (58) sind inzwischen erwachsen und aus dem Haus.

Die gebürtige Kanadierin wurde in den 1990er Jahren mit der US-Serie „Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu“ (1989-2001) zum Weltstar. Von 1992 bis 1997 spielt sie darin Rettungsschwimmerin Casey Jean „C.J.“ Parker.