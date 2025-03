Stars Nach Unfall: Nina Dobrev fühlt sich inmitten ihrer Genesung ‚ängstlich‘

Nina Dobrev at the Los Angeles premiere of Only The Brave held at the Regency Village Theatre - 08.10.17

Bang Showbiz | 21.03.2025

Die 'Vampire Diaries'-Darstellerin ist nach ihrem Unfall mit einem Dirtbike noch immer nicht auf der Höhe.

Nina Dobrev ist noch „ein paar Monate entfernt“ davon, wieder vollständig gesund zu sein.

Die Schauspielerin hatte im Mai 2024 einen Unfall mit einem Dirtbike und landete daraufhin mit mehreren Knieverletzungen im Krankenhaus. Nun enthüllt die 36-Jährige, dass es noch einige Monate dauern wird, bis sie sich vollständig erholt hat.

Gegenüber ‚PEOPLE‘ verriet sie: „Ich bin definitiv auf dem Weg der Besserung. Ich befinde mich etwa zehn Monate in der Genesungsphase. Normalerweise dauert es etwa ein Jahr, bis man nach so einem Eingriff wieder bei hundert Prozent ist.“ Der Star fügte hinzu: „Also dauert es noch ein paar Monate, bis ich endgültig über den Berg bin und wieder Dinge wie Snowboarden machen darf. Genau rechtzeitig für den Sommer.“

Doch Nina gab zu, dass sie sich inmitten ihrer Genesung ein wenig „ängstlich“ fühlt. Die ‚Vampire Diaries‘-Darstellerin räumte ein: „Ich bin einfach ungeduldig und möchte mich wieder ganz normal fühlen – ohne diese mentale Angst. Es gibt eine gewisse Unsicherheit, Dinge wieder auszuprobieren. Ich bin seit dem Unfall nicht mehr auf einem Fahrrad gewesen. Der Unfall passierte zwar mit einem Dirtbike, aber ich habe es seitdem nicht einmal geschafft, auf ein normales Fahrrad zu steigen.“

Im Dezember verriet Nina, dass sie mit ihrer Genesung gute Fortschritte macht. Die Schauspielerin verglich sich dabei scherzhaft mit NBA-Star LeBron James. „Es sind jetzt sieben Monate seit meiner Knie-OP vergangen und ich habe es in der Physiotherapie zum Joggen geschafft“, schrieb sie in ihrer Instagram-Story. „Mein Knie wird stärker, und Meilensteine wie dieser mögen für einen normalen (gesunden) Menschen unbedeutend erscheinen, aber für mich fühlt es sich an, als wäre ich LeBron.“