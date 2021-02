Nach Unfall und Operation: Fernando Alonso geht es gut

12.02.2021 19:03 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall hat Fernando Alonso sich den Oberkiefer gebrochen. Er musste zwar operiert werden, es gehe ihm aber gut, wie er selbst verkündet.

Fernando Alonso (39) hat sich bei einem Verkehrsunfall den Oberkiefer gebrochen. Das hat Alpine, das Team des Formel-1-Piloten, bei Twitter mitgeteilt. Zuvor war bekannt geworden, dass Alonso nach dem Unfall in ein Krankenhaus eingewiesen werden musste. Wie es weiter heißt, musste der Rennfahrer zwar operiert werden, das zuständige medizinische Team sei jedoch zufrieden mit dem Fortschritt, den Alonso mache.

Für 48 Stunden solle der 39-Jährige noch im Krankenhaus weiter beobachtet werden, nach einigen weiteren Tagen der Ruhe könne Alonso aber wieder nach und nach mit dem Training beginnen, um sich auf die kommende Saison vorbereiten zu können. Der Rennstall bedankte sich – auch im Namen Alonsos – für die zahlreichen Genesungswünsche und werde sich zu gegebener Zeit mit weiteren Neuigkeiten melden.

Alonso selbst meldete sich ebenfalls via Twitter bei seinen Fans und bedankte sich. „Ich bin okay“, erklärte er zudem unter anderem. Der Rennfahrer freue sich darauf, im Jahr 2021 loszulegen. Aber was war passiert? Der Formel-1-Pilot war mit seinem Rad unterwegs, als er laut Medienberichten in der Nähe von Lugano mit einem Auto kollidierte. Er musste daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Über seinen genauen Gesundheitszustand gab es zunächst keine offiziellen Informationen.

Thanks for all your wishes, I’m ok and looking forward to getting 2021 underway.????

Let’s gooooooooooooooo

