Matthias Jabs verletzt Nach Unfall von Gitarrist: Scorpions müssen Deutschland-Tour absagen

Die Scorpions mussten alle fünf Deutschland-Konzerte absagen. (stk/spot)

SpotOn News | 23.08.2024, 07:03 Uhr

Die Scorpions werden im September nicht wie geplant in Deutschland auftreten können. Grund ist eine Verletzung von Leadgitarrist Matthias Jabs.

Abertausende Fans der international erfolgreichen deutschen Rockband Scorpions ereilte in der Nacht auf Freitag (23. August) eine Hiobsbotschaft: Die Band um Frontmann Klaus Meine (76) muss ihre gesamte geplante Tour durch Deutschland kurzfristig absagen, wie auf dem offiziellen Instagram-Account mitgeteilt wurde. Demnach fallen "aufgrund einer Verletzung von Matthias Jabs (68) alle anstehenden Deutschland-Termine im September 2024" aus.

Weiter heißt es, dass "Matthias Jabs' Verletzung […] eine Operation und anschließende Rehabilitation" erfordere. Auf die genauen Umstände der Verletzung wird in dem Posting nicht eingegangen. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor jedoch berichtet, Jabs sei am vergangenen Donnerstag (22. August) im Sylt-Urlaub eine Treppe hinabgestürzt und habe sich dabei die Ferse und einen kleinen Finger gebrochen.

Entschuldigung an die "Rockbeliever in Deutschland"

Auch auf der offiziellen Homepage der Band sind die Konzert-Absagen bereits vermerkt. Am 7. September hätten die Scorpions zunächst noch in Tschechien auftreten sollen, ehe es in ihre deutsche Heimat gegangen wäre. Betroffen sind die fünf Konzerte in Nürnberg (11. September), Hamburg (13. September), Leipzig (15. September), Köln (18. September) sowie Frankfurt (20. September).

Weiter heißt es in dem Statement der Band: "Wie bedauern zutiefst, allen voran natürlich Matthias Jabs, dass durch den Unfall unseres Freundes und Scorpions-Leadgitarristen, die fünf Konzerte unserer Deutschland-Tour nicht wie geplant im September stattfinden können." Man bitte "all die Rockbeliever […] um Verständnis" und verspricht, "sobald wie möglich Neues" bezüglich etwaiger Ersatztermine bekanntzugeben. Laut des Posts seien über 40.000 Menschen, die bereits Tickets für die Auftritte erworben hatten, von der Tournee-Absage betroffen.