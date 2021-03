Nach Verhaftung: Robert Geiss will Spanien verklagen

15.03.2021 12:10 Uhr

Es war eine Nacht, die TV-Star Robert Geiss wohl nie vergessen und die Konsequenzen haben wird. Zumindest wenn es nach dem 57-Jährigen geht. Vor wenigen Tagen durfte sich nämlich "Roooooobert" mal ein Gefängnis von innen ansehen - aber unfreiwillig!

Ganz klar, was Zuschauerliebling Robert Geiss am Sonntag vor einer Woche in Spanien widerfuhr, ist der Albtraum von vielen. So wurde er am Madrider Flughafen von der spanischen Bundespolizei festgenommen und über 27 Stunden in Untersuchungshaft festgehalten, bis ihn ein Anwalt aus den Fängen der Polizei befreite.

In U-Haft wegen eines Computer-Fehlers?

Hinter dem Vorfall stecke ein Haftbefehl aus dem Jahr 1999, der in der Zwischenzeit längst verjährt sei, heißt es. Der „Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“-Star erklärte im Interview mit „Guten Morgen, Deutschland“: „Ich wurde festgenommen wegen einer ganz uralten Geschichte, die mittlerweile 22 Jahre alt ist, die man versehentlich im Computer vergessen hat zu löschen.“ Konkreter wollte der Designer aber nicht werden.

Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung beschrieb der Luxus-Liebhaber seine Eindrücke aus der U-Haft als „Dreckig, asozial, schlimmer geht’s nicht!“ Kurzum: Der Aufenthalt sei ein Albtraum gewesen: Weder Wasser noch Essen habe er im spanischen Knast bekommen. Robert habe die Nacht quasi hungern müssen.

Hungern im Knast

„Das Letzte, das ich gegessen habe, war in der Dominikanischen Republik.“ Insgesamt sei bei dieser Aktion alles „unter aller Sau“ gelaufen. Nun will er gegen das Land Spanien klagen! „Das wird ein großes Nachspiel haben“, kündigt Geiss an.

„Ich werde den spanischen Staat wegen Freiheitsberaubung verklagen. Ich bin aufgrund eines Computerfehlers eingesperrt worden. Ich habe an dem Tag nicht mal einen Richter gesehen. Ich habe Möglichkeiten, mich dagegen zu wehren. Da lasse ich mir einiges für einfallen.“

Robert Geiss verklagt Spanien

Allerdings sieht das die spanische Polizei anders. „Es ist unmöglich, dass er kein Wasser und Essen bekommen hat. So etwas passiert nicht bei der spanischen Polizei. Das gibt es nicht in Spanien“, so ein Pressesprecher der spanischen Polizei zu „Bild“. „Alle Festgenommenen werden respektvoll behandelt“, so das Fazit der Quelle.

Laut Pressemeldungen will das zuständige Oberlandesgericht in Valencia nun untersuchen, wie es zu dieser Verhaftung nach 22 Jahren kommen konnte. „Wir haben eine interne Untersuchung eingeleitet, um den Vorfall zu klären“, heißt es in einem zitierten Statement.

„Ich bin absolut geschockt!“

„Wir sind hier in Madrid, am Flughafen, und Robert haben sie verhaftet, weil er angeblich vor 20 Jahren was gestohlen hat“, erklärte eine sichtlich aufgelöste Carmen Geiss am 11. März in ihrer Insta-Story. „Ich kann das alles nicht glauben. Ich bin absolut geschockt.“ Drei Polizisten hätten ihren Ehemann aus dem Flieger geholt.

„Wie ein Schwerverbrecher“, sei Robert Geiss behandelt worden. Das Erlebte sei für sie „der absolute Albtraum“ gewesen, schreibt Geiss in einem begleitenden Kommentar. Es bleibt nun spannend, wie die Sache weiter ausgehen wird … (DA)