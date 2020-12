18.12.2020 15:00 Uhr

Nach Vorwürfen: Loredana äußert sich zu Freizügigkeit bei Frauen

Loredana ist eine der wenigen Rapperinnen, die sich nicht freizügig in der Öffentlichkeit zeigt. Jetzt äußert sich die 25-Jährige zu den Vorwürfen, dass sie dieses Verhalten bei anderen Künstlerinnen verurteilen würde.

Vor einigen Tagen hat sich Loredana (25) in der Fernsehsendung „Red“ auf ProSieben zum Thema Freizügigkeit bei Frauen geäußert, hauptsächlich in der Musikbranche. Die Rapperin erklärte, dass sie den jungen Mädchen nicht vermitteln möchte, dass diese sich ausziehen müssen, um aufzufallen. Obwohl dies nicht Loredanas Intention war, wurden diese Aussagen mit Schnittbildern von Shirin David und Katja Krasavice unterlegt, welche sich gerne freizügiger in der Öffentlichkeit präsentieren. Dadurch kam es zu einer großen Debatte, zu der die 25-Jährige jetzt Stellung bezieht.

„Ich habe nichts gegen Frauen, die sich ausziehen“

Loredana meldet sich in ihrer Instagram-Story zu Wort und wehrt sich gegen die Vorwürfe, freizügigere Frauen zu diskriminieren. Sie stellt klar: „Verdammt nochmal, wie oft soll ich das noch erklären, ich habe nichts gegen Frauen, die sich ausziehen, im Gegenteil. Meine Schwester zieht einen Rock an, ich zieh einen Rock an, aber dann im Urlaub, oder wenn ich privat unterwegs bin. Mir ging es darum, dass ich in meiner Arbeit und in meiner Musik nicht wirklich meinen Körper zeige oder bzw. mich da zu sehr ausziehe, weil ich der festen Überzeugung war, dass ich nicht wirklich mein Aussehen dafür brauche.“

Erfolg ohne nackte Haut – Loredana machts vor

Auch wenn die Mutter einer zweijährigen Tochter in der Öffentlichkeit nicht gerne so viel Haut zeigt, stört es sie nicht, wenn andere Frauen dies tun. „Ich habe aber mega Respekt vor Frauen, die sich ausziehen und in der Kamera sich so darstellen.“ Loredana möchte mit ihrem Auftreten einfach beweisen, dass man in der Musikbranche auch erfolgreich sein kann, ohne sich dafür besonders freizügig kleiden zu müssen.

Loredanas neues Album überrascht die Fans

Abseits von diesem Vorfall läuft es für Loredana in letzter Zeit aber mehr als nur gut. Vor kurzem hat die gebürtige Schweizerin ihr neues und zweites Studioalbum „Medusa“ rausgebracht. Besonders überraschend für die Fans ist eines der zwei Features auf dem Album, denn im Song „Kein Hunger“ wird sie vom Rapper Ufo361 unterstützt. Für Loredana selbst war diese Zusammenarbeit genau so überraschend, denn sie erzählt, dass sie nie wirklich Kontaktpunkte zu Ufo hatte. Das hat sich aber geändert: „Jetzt bin ich ein Ufo-Fan geworden.“

Sie bringt ihre eigene Beauty-Marke raus

Die Musikerin hat jedoch nicht nur von kurzem ihr neues Album rausgebracht, sondern verkündet vor wenigen Tagen auch auf ihrem Instagram-Kanal, dass sie ihre eigene Beauty-Marke namens „1218BEAUTY“ auf den Markt bringt. Bisher weiß man nur, dass ein Eyeliner und Augenbrauenstifte unter den Produkten sein sollen, aber in ihrer Story hört es sich so an als würde das nicht das einzige Produkt ihrer neuen Marke bleiben…

(AK)