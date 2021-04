Nach Willi Herrens Tod: Jetzt teilt Oliver Pocher aus

Oliver Pocher über Tod von Willi Herren

23.04.2021 17:42 Uhr

Der Tod von Willi Herren bewegt aktuell ganz Deutschland. Auch Comedian Oliver Pocher hat sich nun geäußert und neben Mitgefühl für Willis Familie, scheint er auch Wut zu empfinden. Der Grund? Natürlich mal wieder die Influencer...

Oliver Pocher (43) ist bekannt dafür, den ein oder anderen Influencer auf die Schippe zu nehmen. Dafür wird er nicht nur bejubelt, sondern muss auch oft jede Menge Kritik einstecken. Kein Wunder, schließlich geht der Comedian mit seinen Äußerungen oftmals zu weit. Nun hat sich Olli allerdings einem sehr sensiblen Thema gewidmet: Dem überraschenden Tod von Willi Herren! Vor wenigen Tagen wurde der 45-Jährige leblos in seiner Wohnung in Köln-Mülheim aufgefunden. Seitdem trauen via Social Media etliche Fans, Kollegen und Influencer um den Reality-Star. Und einige von ihnen benehmen sich, laut Pocher, dabei absolut daneben.

Tod von Willi Herren: Oliver Pocher zeigt sich von sensibler Seite

Nachdem Oliver Pocher sich erst kürzlich über das Format „Promis unter Palmen“, in dem Willi Herren zuletzt mitwirkte, lustig machte, zeigt er sich nun auf Instagram deutlich betroffen. „Auch wenn ich Willi Herren nur flüchtig kannte, ist es ein tragisches Schicksal, als Vater so plötzlich aus dem Leben gerissen zu werden. Ich habe ihn immer als lebensfrohen Menschen wahrgenommen und spreche allen Hinterbliebenen mein herzliches Beileid aus.“ sagt er. Doch nicht jeder reagiert so mitfühlend wie der fünffache Vater.

Influencer-Paar schockt mit geschmacklosem Post

Carsten und Sabrina, ein bekanntes Influencer-Paar teilt einen Beitrag, der an Geschmacklosigkeit kaum zu übertreffen ist. Kurz nach dem Tod von Willi Herren veröffentlichen die beiden eine Instagram-Story mit einem einzigen Wort: „Karma!“ Hinterlegt ist der 15-Sekündige Clip mit dem Song „Over Now“ von Calvin Harris und The Weeknd. Für Oliver Pocher ist klar: Das geht eindeutig an Entertainer Willi.

Oliver Pocher schießt gegen pietätlosen Post von Influencer-Paar

Er macht einen Screenshot von der Story, teilt sie auf seinem Profil und schreibt dazu: „Auch wenn man ihn nicht gemocht hat… Der widerlichste Post in Richtung Willi Herren!“ Viele Fans und Follower sind fassungslos und schließen sich dem Comedian an. Carsten und Sabrina wollen das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und schießen sofort zurück.

Klarstellung macht alles nur noch schlimmer

Sie erklären: „Danke Olli. Unser Story-Post ‚Karma‘ bezog sich auf eine interne Familienangelegenheit! Wir sprechen hier unser Mitgefühl an alle Angehörigen von Willi Herren aus!“ Was genau eine interne Familienangelegenheit auf Instagram zu suchen hat, verraten sie nicht. Da ist das Kind jedoch auch längst in den Brunnen gefallen. Denn das Statement nimmt den beiden niemand ab. Auch Ollis Kollege Marcel Meusel scheint dem keinen Glauben zu schenken. Er reagiert mit den Worten: „Wenn man eine Klarstellung bei Wish bestellt.“ Pocher antwortete darauf nur noch: „Absolut! Nice try…“ (AB)