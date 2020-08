31.08.2020 12:26 Uhr

Nachfolge von Oliver Kahn: Per Mertesacker heuert beim ZDF an

Oliver Kahn hat sich verabschiedet, aber das ZDF hat bereits einen Nachfolger: Per Mertesacker wird neuer Fußball-Experte des Senders. Noch in dieser Woche beginnt er seine neue Aufgabe.

Per Mertesacker (35) wird ab sofort als Experte beim ZDF auf Sendung gehen, wie der Sender am Montag bekannt gab. Der langjährige Nationalspieler verstärke das Team bei Fußball-Livespielen. Mertesackers erster Einsatz ist demnach am Donnerstag, 3. September, beim Nations-League-Spiel Deutschland gegen Spanien geplant. Mertesacker wird außerdem Spiele der Bundesliga analysieren und ist für das ZDF bei der ins kommende Jahr verschobenen Fußball-Europameisterschaft im Einsatz.

„Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit den ZDF-Sportkollegen“, wird der Ex-Profi zitiert. „Ich hoffe, die Fußball-Berichterstattung im Zweiten mit meiner Erfahrung und meinem Wissen ein Stück weit bereichern zu können.“

Nachfolger von Oliver Kahn

Mertesacker hatte mehr als hundert Einsätze für die DFB-Auswahl und krönte seine Karriere mit dem WM-Titel 2014. In der Bundesliga war er für Hannover 96 und Werder Bremen im Einsatz. Von 2011 bis 2018 spielte er beim FC Arsenal und leitet dort nun die Nachwuchsakademie. Als Experte arbeitete er bereits für das Streamingportal DAZN.

Anfang August war bekannt geworden, dass Oliver Kahn (51) nicht mehr länger als ZDF-Fußball-Experte tätig ist. Nach zwölf Jahren endete die Zusammenarbeit mit dem früheren Nationaltorhüter, der seit diesem Jahr Vorstandsmitglied des FC Bayern München ist. Kahns letzter Einsatz sei eigentlich für die Fußball-EM 2020 an der Seite von Oliver Welke (54) geplant gewesen, „aufgrund der coronabedingten Terminverschiebung des Turniers ins kommende Jahr ist das nicht möglich“, hieß es.

(hub/spot)