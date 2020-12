20.12.2020 11:30 Uhr

Nachhaltige Sportmode: Diese Marken solltest du kennen

Nachhaltigkeit und Fitness passen nicht zusammen? Oh doch! Wieso Fair Fashion auch bei Sportmode die bessere Wahl ist und wo du umweltfreundliche und stylische Looks shoppen kannst, verraten wir hier.

Die Anforderung an Sportkleidung sind ziemlich hoch: Atmungsaktiv soll sie sein, pflegeleicht und natürlich muss die Passform stimmen. Nicht zu vergessen ein cooles Design und am besten ist sie dann auch noch nachhaltig. So viele Funktionen kann kein Kleidungsstück erfüllen? Oh doch! Wir stellen vier Marken vor, die Funktionalität, Fashion und Sustainability vereinen.

Ambiletics

Das Label Ambiletics wurde im Sommer 2018 gegründet. Im Fokus steht nicht nur das Design, sondern auch die Umwelt. Als Materialien werden Bio-Baumwolle, Bambus und recyceltes Polyester verwendet. Das Ergebnis? Stylische Sportswear für Powerfrauen! Für eine umweltschonende Herstellung der Leggings und Sport-BHs werden Flaschen und anderer Plastikmüll geschreddert, eingeschmolzen und zu hauchdünnen Fäden verarbeitet.

Mandala

Yoga tut Geist und Seele gut! Und dem Gewissen: Nämlich dann, wenn die Kleidung, die du dabei trägst, auch noch nachhaltig ist. Die Münchnerin Nathalie Prieger gründete deshalb ihr Yoga-Label Mandala. Alle Leggings, Tops und BHs aus dem Shop werden aus Bio-Baumwolle, Tencel, Modal, Merinowolle oder Stoffen aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Dank des großen Erfolgs konnte das Sortiment des Shops sogar um kuschelige Cardigans, Pullover und andere Freizeit-Looks erweitert werden.

Girlfriend Collective

Nachhaltig produziert und für Frauen in jeder Größe (XXS bis 6XL): Das Sportmode-Label Girlfriend Collective setzt nicht nur auf eine schöne Optik, sondern auch auf faire Bedingungen was Produktion und Materialien angeht. Die sportlichen Kleidungsstücke bestehen aus recyceltem Nylon, das aus Plastikflaschen, Fischernetzen und anderem Kunststoff. Sogar die Verpackung ist bei Girlfriend Collective recycelbar.

Oceans Apart

Oceans Apart ist bereits ein großer Name unter Fitness-Fans. Auf Instagram hat das Label mehr als 250.000 Follower. Die Fans lieben nicht nur den nachhaltigen Gedanken, der hinter der Marke steckt, sondern auch die stylischen und coolen Looks, die locker mit denen der ganz großen Sportmode-Brands mithalten können. Oceans Apart vereint moderne Designs und coole Schnitte mit einer fairer, zu 100 Prozent veganen Produktion. (AB)