Eddie Redmayne darf weiter morden Nachschlag für Thriller-Fans: Zweite Staffel von „Day of the Jackal“

Oscarpreisträger Eddie Redmayne darf weiterhin als "Der Schakal" sein Unwesen treiben. (stk/spot)

SpotOn News | 23.11.2024, 10:26 Uhr

"Der Schakal" hat einen weiteren Auftrag erhalten. Wie nun offiziell bestätigt wurde, wird die Serie "The Day of the Jackal" um eine zweite Staffel verlängert.

Rund zweieinhalb Wochen nach der Deutschland-Premiere der Thriller-Serie "The Day of the Jackal" mit Eddie Redmayne (42) wurde nun offiziell verkündet: Der Schakal darf weitermorden! Das Sky Original in Zusammenarbeit mit Peacock erhält offiziell eine zweite Staffel, wie per Pressemitteilung enthüllt wurde.

Überraschend kommt diese Meldung nicht. So habe "The Day of the Jackal" demnach einen Traumstart in Deutschland hingelegt und sich zum erfolgreichsten internationalen Sky Original aller Zeiten gemausert. Da die Serie mit Redmayne als titelgebender Killer aka "Der Schakal" und "James Bond"-Star Lashana Lynch (36) als ihn jagende MI6-Agentin Bianca auch in vielen weiteren Ländern ein großes Publikum anzog, steht der Produktion weiterer Folgen nichts mehr im Weg.

Darum geht es in "The Day of the Jackal"

Die zehn Folgen umfassende erste Staffel von "The Day of the Jackal" war hierzulande am 7. auf Sky und Wow gestartet. Es handelt sich um eine Neuadaption des Romans "Der Schakal" von 1973 des Autors Frederick Forsyth (86). Ein Ausnahme-Profikiller – genannt "Der Schakal" – hat in München eine überaus bedeutende Person ausgeschaltet. Zwar gelingt die Flucht nach Frankreich und später Spanien, doch hat der Schakal mit seinem Auftragsmord eine Zusammenarbeit der europäischen Geheimdienste ausgelöst. MI6-Agentin Bianca nimmt die Fährte des Phantoms auf, und setzt alles daran, den eiskalten Killer mit legalen und anderen Mitteln aufzuspüren.

Kinofans kennen die Geschichte bereits seit über 25 Jahren. In der Verfilmung "Der Schakal" von 1997 schlüpfte Bruce Willis (69) in die Rolle des skrupellosen wie einfallsreichen Auftragsmörder, den Part seines Gegenspielers hatte Richard Gere (75) inne.

Wann mit der zweiten Staffel zu rechnen sein darf, wurde noch nicht kommuniziert. Von den zehn Episoden der ersten Staffel sind bislang sieben ausgestrahlt worden.