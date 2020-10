14.10.2020 15:21 Uhr

Nackte Solidarität: Darum ziehen Twitter-User für Cardi B blank

Cardi B bekommt von ihren Twitter-Anhängerinnen derzeit Bilder von blanken Brüsten geschenkt. Das hat es mit der ungewöhnlichen Aktion #BoobsOutForCardi auf sich.

Wer den Twitter-Account von Cardi B (28, „Invasion Of Privacy“) aufruft, bekommt dort noch mehr nackte Haut als gewöhnlich zu sehen. Jedoch nicht von der freizügigen US-Rapperin selbst, sondern von ihren zahlreichen Fans. Mit der Aktion unter dem Hashtag #BoobsOutForCardi solidarisieren sich diese derzeit mit der Musikerin, die kurz zuvor aus Versehen ein Bild ihrer blanken Brüste per Instagram-Story veröffentlicht hat und der deswegen mitunter bitterböse Netz-Häme zuteilwird.

Denn obwohl sie ihren Fauxpas schnell bemerkt hatte und das betreffende Bild wieder löschte, macht es in den sozialen Netzwerken als Screenshot die Runde. Über die vermeintlich zu großen Brustwarzen der Rapperin wird sich seither von einigen Nutzern virtuell das Maul zerrissen. Cardi B sah sich sogar bereits dazu genötigt, deswegen Stellung zu beziehen. Auf die direkte Frage eines Users, warum ihre Burstwarzen so groß seien, antwortete sie kokett: „Weil ich seit drei Monaten ein Baby stille. Die Brüste wurden größer, die Nippel wurden größer. Es ist okay, lass mich wissen, ob dein Vater gestillt werden will.“

Cardi answering a fan about why her areolas. Yes, that was an actual sentence I had to type out because a man decided to be in women’s business. pic.twitter.com/GRqBOJ9T3s — Fan Account | #BLM (@BardiUpdatess) October 13, 2020

Cardi B ist nicht der erste Star, der mit einem unabsichtlich veröffentlichten Nacktbild für Furore sorgte. Erst Mitte September dieses Jahres hatte der Marvel-Star Chris Evans (39) offenbar versehentlich das Foto von seinem besten Stück in einer Instagram Story veröffentlicht – und wurde dadurch in den sozialen Medien zum Gesprächsthema Nummer eins. Er nutzte die Peinlichkeit sogleich für einen wichtigen Zweck und schrieb kurz darauf auf Twitter: „Jetzt wo ich eure Aufmerksamkeit habe … Wählt am 3. November!!!“ Am 3. November findet die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten statt.

Now that I have your attention

??????????…. VOTE Nov 3rd!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020

(stk/spot)