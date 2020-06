Nackte Tatsachen: Rita Ora findet ihren Bikini nicht!

Kein Bikini, kein Problem: jedenfalls für Rita Ora. Die Sängerin sonnt sich in Ermangelung adäquater Bademode einfach obenrum in sexy Dessous – und untenrum? In Cordhose!

Roter halbtransparenter BH trifft lila Cordhose und genau die richtige Mischung lässige Sexiness. Tja, unsere Rita weiß einfach, wie sexy geht. Das zeigt sie uns fast täglich auf Instagram.

Mama wünscht sich mehr Stoff

Die aktuelle Kombi hat einen guten Grund: „Ich kann meinen Bikini nicht finden“, kommentiert die Sängerin den Post. Das Ergebnis erfreut die Fans – obwohl Rita normalerweise ein absoluter Bikini-Profi ist.

Ihr Motto bei Thema Badebekleidung: je weniger, umso besser. Ihre Sammlung an Micro-Bikinis ist daher fast legendär. Die sind zum Teil so knapp und fast unsichtbar, dass sich Mama Vera beim Anblick ihrer Tochter wünscht: „Könnten wir bitte die Schwimmanzüge der 1950er zurück haben?“

Wir sagen: selbst in denen würde Sexbombe Rita eine gute Figur machen!