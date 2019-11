Nadine Klein: Muss sich ihr Freund jetzt Sorgen machen?

Nadine Kleins Freund erklärt, dass Eifersucht in ihrer Beziehung kein Thema ist. Gerade bezaubert die einstige ‚Bachelorette’ zusammen mit ihrem Tanzpartner Niko Ulanovsky in der Show ‚Dancing on Ice‘. Das Publikum merkte sofort: Zwischen den beiden stimmt die Chemie.

Privat ist Nadine jedoch glücklich vergeben. In Tim Nicolas hat sie ihren persönlichen Rosenkavalier gefunden. Spekulationen, wonach zwischen dem Tanzpaar mehr laufen könnte, nimmt Nadines Schatz gelassen.

„Ich habe auch gerne mal Zeit für mich“

„Ich habe Niko kennengelernt, ich habe seine Freundin kennengelernt. Ich weiß, dass das eine rein berufliche Beziehung ist“, berichtet Tim. Die Freundschaft zwischen den Stars sei ein natürliches Resultat ihres intensiven Trainings.

„Ihr müsst an einem gemeinsamen Strang ziehen und da muss natürlich auch eine gewisse Vertrautheit da ein, damit die Harmonie und die Show gut rüberkommt“, zeigt sich der Berliner verständnisvoll.

In seinem allerersten öffentlichen Interview überhaupt fügt Tim hinzu, dass sich das Paar aufgrund der Show nur einmal pro Woche sehe. Das sei aber gar nicht so schlimm. „Ich bin beruflich auch gerade viel unterwegs und ich habe auch gerne mal Zeit für mich“, sagt er im Gespräch mit Sat.1. Natürlich freut sich Nadines Herzensprinz aber auch darauf, bald wieder mehr Zeit mit der TV-Beauty zu verbringen – erstmal ist jedoch Daumendrücken angesagt.