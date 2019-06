Nadja abd el Farrag: Die Scheinwerfer sind für immer aus

Samstag, 15. Juni 2019 16:29 Uhr

Sie waren ihr Markenzeichen: Die unfassbar weißen Zähne, die vermutlich auch im Dunkeln geleuchtet haben. Doch jetzt hat Nadja Abd El Farrag (54) offenbar eine – für viele – eine radikale Veränderung durchführen lassen.

Im künstlerischen Alltag und auch im Privatleben von Naddel scheint es gerade bergauf zu gehen. So hat sie seit sieben Monaten angeblich keinen Alkohol mehr angerührt und möchte nun ihr Innerstes nach außen kehren: Die Ich-Darstellerin ist reifer und selbstsicherer geworden und hat wohl festgestellt, dass dieses extrem strahlende Zahnpasta-Lächeln so nicht mehr zu ihr passt. 30 Jahre lange blendete sie regelrecht alle mit den wohl weißesten Zähnen der Republik, doch damit ist jetzt Schluss.

Quelle: instagram.com

„Jetzt gehen keine Scheinwerfer mehr an“

In einer Praxis in Bremen ließ sich Naddel jetzt ein natürlicheres Lächeln verpassen. Das hatte aber nicht nur optische Gründe, wie die Bohlen Ex der ‚Bild‘-Zeitung verriet: „Nach 30 Jahren musste auch mal was gemacht werden, auch die Zahnschmerzen in der oberen Reihe sind endlich vorbei. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit dem dunkleren Weiß. Jetzt hab ich erst mal 20 Jahre Ruhe.“

Nicht nur Naddel freut sich um über die neuen Beißerchen, sondern auch ihr Umfeld: Ihre neuen Verblendungen hatten am Donnerstag ihren ersten öffentlichen Auftritt bei Krümels Stadl auf Mallorca – und das Feedback war sehr positiv.

So zitiert die ‚Bild‘-Zeitung einen Gast, der live bei der Premiere dabei war: „Wenn Nadja jetzt lächelt, gehen keine Scheinwerfer mehr an.“ Da soll vermutlich so etwas wie ein Kompliment sein, aber mal Hand aufs Herz: Natürlichkeit ist immer gut und Naddel stehen die neuen Zähne richtig gut.