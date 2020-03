Nadja Abd el Farrag mit 55 endlich schön, gesund und glücklich

Nadja Abd el Farrag (55) hat kein leichtes Leben hinter sich. Vor allem in den letzten Jahren hatte sie keinen festen Job, dementsprechend keine festen Einnahmen und lebte in einem Hotel oder kam bei Freunden unter.

Seit einigen Monaten hat Nadja Abd el Farrag einen kompletten Neustart gewagt und wohnt jetzt im niedersächsischen Dangast. Dort absolviert sie eine Ausbildung zu Wellness-Masseurin. Am 5. März feierte Naddel ihren 55. Geburtstag.

Quelle: instagram.com

„Du strahlst so“

Auf ihrer Facebook-Seite postete Nadja anlässlich ihres Geburtstages neue Bilder und die Ex von Dieter Bohlen hat schon lang nicht mehr so glücklich, gesund und schön ausgesehen wie jetzt. Auf neuesten Bildern sieht man die 55-jährige am Meer in einem Strandkorb sitzen und einen Kaffee genießen.

Ihre Fans bemerken sofort, wie gut es Abd el Farrag geht und einer schreibt: „Du strahlst soo man sieht du bist angekommen. Das freut mich so sehr für dich. Eines Tages wirst du über das was dich schwach gemacht hat, lächeln. Du bist eine starke , tolle Frau.“ Darauf antwortet sie motiviert: „Vielen Dank, ich gehe auch davon aus.“