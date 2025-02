Timothée Chalamet und mehr Nächste Station Oscar? Diese Stars räumen bei den SAG Awards ab

Timothée Chalamet mit seinem SAG Award für "Like A Complete Unknown". (smi/spot)

SpotOn News | 24.02.2025, 09:29 Uhr

Eine Woche vor der Oscarverleihung wurden die SAG Awards verliehen. Den Preis der Schauspielergewerkschaft räumten unter anderem Demi Moore und Timothée Chalamet ab. Folgt nun auch der begehrte Academy Award?

Timothée Chalamet (29) und Demi Moore (62) gehören zu den großen Gewinnern bei der Verleihung der SAG Awards am Sonntag. Chalamet gewann in Los Angeles den Preis der Schauspielergewerkschaft als bester Hauptdarsteller für "Like A Complete Unknown". Demi Moore räumte für ihren Part in der Body-Horror-Groteske "The Substance" den Award als beste Hauptdarstellerin ab.

Die SAG Awards gelten als wichtiger Indikator für den wohl bedeutendsten Filmpreis der Welt. Am kommenden Sonntag findet mit der Oscarverleihung der Höhepunkt der Award Season statt.

Moore und Chalamet auf dem Weg zum Oscar?

Demi Moore holte für ihre Hauptrolle in "The Substance" bereits den Golden Globe. Mit ihrem Triumph beim Preis der Schauspielergilde zementiert Moore ihren Status als Oscar-Favoritin.

Timothée Chalamets SAG-Sieg für seine Verkörperung des jungen Bob Dylan (83) kommt da schon überraschender. Schließlich zog er bei den Golden Globes gegen Adrien Brody (51) noch den Kürzeren, der für seine Tour de Force als ungarischer Immigrant in "Der Brutalist" den begehrten Preis abräumen konnte.

Inzwischen wurde jedoch bekannt, dass Brodys wenige ungarische Sätze im Film mithilfe Künstlicher Intelligenz überarbeitet wurden. Das hat seinem Ruf etwas geschadet, auch wenn Experten ihn weiterhin als Oscar-Favoriten sehen. Durch Timothée Chalamets Sieg bei den SAG Awards ist das Rennen um den Oscar jedoch noch spannender geworden.

Auch Kieran Culkin und Zoe Saldaña sind auf Oscar-Kurs

Die SAG Awards als beste Nebendarsteller gewannen Kieran Culkin (42, "A Real Pain") und Zoe Saldaña (46, "Emilia Pérez"). Beide gelten seit Monaten als klare Favoriten für den Oscar und konnten bereits einen Golden Globe gewinnen. Als bestes Ensemble wurde der Cast von "Konklave" um Ralph Fiennes (62) ausgezeichnet.