Alles vorbei mit Arben Zekic Nächster „Sommerhaus“-Fluch? Justine Dippl gibt Trennung bekannt

Justine Dippl und Arben Zekic landeten 2023 beim "Sommerhaus der Stars" auf dem zweiten Platz. (eyn/spot)

SpotOn News | 19.02.2025, 09:35 Uhr

2023 bewiesen Justin Dippl und Arben Zekic beim "Sommerhaus der Stars", was für ein gutes Team sie sind - jetzt ist alles aus. "Für mich kam das jetzt selber ultraplötzlich, aber es führt kein Weg daran vorbei", erklärt Dippl auf Instagram zum Liebes-Aus.

Justine Dippl ist wieder Single. Das hat die Reality-TV-Bekanntheit am 18. Februar in mehreren Instagram-Storys sowie in einem Beitrag bekannt gegeben. Seit Anfang 2022 war die Ex-Ehefrau von Joey Heindle (31) mit Arben Zekic (29) liiert, wenige Monate davon verheiratet. 2023 belegten die zweifachen Eltern den zweiten Platz in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars".

Justine Dippl spricht von "Dingen, die nicht wieder gutzumachen sind"

Nachdem sie sich zunächst immer wieder mit kryptischen Anmerkungen bei ihren rund 120.000 Followern gemeldet hatte, sprach Justine Dippl schließlich Klartext. "Ich hätte niemals gedacht, dass wir uns trennen. […] Ich habe immer gedacht, wir schaffen das. Egal welche Höhen und Tiefen kommen", erzählte sie unter Tränen. Das Liebes-Aus mit ihrem zweiten Ehemann komme auch für sie "ultraplötzlich, aber es führt kein Weg daran vorbei".

Was zu der Trennung geführt habe, wolle Dippl nicht weiter ausführen. Erst vor wenigen Wochen hatte sie mit ihrem Mann und den zwei gemeinsamen Kindern ein neues Haus bezogen. "Am Freitag war die Welt noch wunderbar in Ordnung, es war wunderschön – und dann kam was, dann kam der Knall", so die Influencerin. "Manchmal passieren einfach Dinge, die nicht wieder gutzumachen sind."

PR-Stunt für "Prominent getrennt"?

Auch wenn sie im Netz jetzt abgeklärt wirke, gehe ihr die Trennung sehr nahe: "Ich habe mir hier tagelang die Augen aus dem Kopf geheult für meine Kinder, ich konnte mir das nicht anmerken lassen." Sie wolle ihren ganzen Fokus als alleinerziehende Mutter jetzt auf ihre Kinder legen. Tochter Jamilia Zaylee ist inzwischen zwei Jahre alt, ihr Sohn Jarno Zinédine kam vor acht Monaten zur Welt.

Von Gerüchten, sich nur wegen einer weiteren TV-Show getrennt zu haben, will Justine Dippl nichts hören. Sie hoffe weder auf eine Teilnahme an dem Ex-Paar-Format "Prominent getrennt" noch auf anderweitige Vorteile. "Ich bin nicht darauf aus, hier irgendwelche Follower dazugewinnen zu wollen", betonte der Realitystar.

Zu ihrer Trennung veröffentlichte Dippl auch einen Instagram-Beitrag, in dem sie sich selbstbewusst zeigt. "Neuanfang. Viel zu lange habe ich mit mir spielen lassen, viel zu lange vergessen, wer ich wirklich bin. Doch damit ist jetzt Schluss. Ich nehme mein Leben in die Hand, setze meine Grenzen und lasse nur noch das zu, was mir guttut", hieß es dazu.

Justine Dippl wurde als Freundin von Ex-"DSDS"-Kandidat und Dschungelkönig Joey Heindle bekannt, mit dem sie von 2017 bis 2018 verheiratet war. Inzwischen hat sie sich in der Realitybranche selbst einen Namen gemacht und wirkte an diversen TV-Shows mit. Nach ihrer Teilnahme beim "Sommerhaus der Stars" hatte sie noch siegessicher betont, dem "Sommerhaus"-Fluch entkommen zu sein, da sie nach der Show heiratete. Die Sendung ist dafür bekannt, dass sich die Promipaare nach ihrer Teilnahme reihenweise trennen.