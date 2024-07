Nach der EM geht es schon weiter Nächstes Fußballevent: Deutsche Nations-League-Spiele bei ZDF und RTL

Im Herbst gibt es ein Wiedersehen mit der deutschen Nationalmannschaft ihrem Stürmer Niclas Füllkrug.

SpotOn News | 23.07.2024, 15:18 Uhr

Ein Fußball-Highlight jagt das nächste: Nur kurz nach der EM geht es auch schon mit der Nations League weiter. Bei den Spielen mit deutscher Beteiligung wechseln sich ZDF und ARD mit der Übertragung ab.

Im Herbst können sich die Fußballfans nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM auf ein Wiedersehen mit der DFB-Elf freuen. Die UEFA Nations League geht in eine neue Runde, das erste Spiel der Saison absolviert Deutschland in Düsseldorf gegen Ungarn. Die Übertragungsrechte hat sich das ZDF gesichert.

Außerdem zeigt das ZDF noch zwei weitere Spiele mit deutscher Beteiligung: Am 14. Oktober gibt es mit dem Spiel der Mannschaft von Julian Nagelsmann (37) gegen die Niederlande in München einen echten Fußballklassiker zu sehen. Das letzte Spiel mit ZDF-Übertragung ist dann das Rückspiel gegen Ungarn am 19. November in Budapest.

Die restlichen Spiele bei RTL

Die restlichen der insgesamt sechs Gruppenspiele der deutschen Auswahl kommen bei RTL. Der Privatsender zeigt das Hinspiel gegen die Niederländer am 10. September in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam sowie Hin- und Rückspiel gegen Bosnien-Herzegowina. Am 11. Oktober wird in Zenica gespielt, am 16. November im Europa-Park Stadion in Freiburg.

Anstoß ist bei allen Partien um 20:45 Uhr, die Nations-League-Spiele der anderen Länder wird das ZDF wie gewohnt mit Zusammenfassungen begleiten.

Was ist die Nations League?

Die UEFA Nations League findet in diesem Herbst das vierte Mal satt. An dem Turnier nehmen alle 55 Mitgliedsverbände der UEFA teil, die nach ihren Leistungen in vorherigen Turnieren in Ligen und die wiederum in Gruppen eingeteilt werden.

In Hin -und Rückspielen wir gegeneinander angetreten, die besten Vier der Liga A, zu der auch Deutschland gehört, spielen am Ende um den Pokal. Für die DFB-Elf hat es bisher nie zum Weiterkommen gereicht, nach der guten Leistung bei der Heim-EM hat das Team um Kapitän İlkay Gündoğan (33) aber neue Hoffnung.