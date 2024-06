Mode-Veranstaltung in Paris Nagelkreuz und rote Finger: Jared Leto schockt bei „Vogue World“

Zwischen Jesus und Vampir: Jared Leto (smi/spot)

SpotOn News | 24.06.2024, 15:57 Uhr

Ein irres Outfit irgendwo zwischen Jesus und Vampirfürst: Jared Leto stiehlt bei "Vogue World: Paris" mit einem durchsichtigen Mantel und roten Fingern allen anderen prominenten Gästen die Show.

Jared Leto (52) hat es wieder getan. Der Sänger und Schauspieler stahl mit seinem schräg-originellen Look beim Modeevent "Vogue World: Paris" allen die Show. Der Frontman von 30 Seconds to Mars kam in einem bodenlangen schwarzen Mantel und fast bis zu den Knien reichenden Stiefeln in derselben Farbe.

Den Mantel hatte er nur locker über die Schultern gelegt. Damit zeigte er, war er darunter trug. Nämlich ein knielanges Etwas, das mehr ent- als verhüllte. Unter dem durchsichtigen Teil waren nur noch hautenge Hot-Pants zu sehen – natürlich ebenfalls in Schwarz.

Kruzifix und rote Augen

Um den Hals trug Jared Leto ein massives Kruzifix, das aus drei schweren Nägeln konstruiert war. Zusammen mit seinen langen Haaren und dem Bart erinnerte der Oscarpreisträger optisch noch mehr an Jesus als ohnehin schon.

Der originellste Hingucker schlechthin befand sich aber an Letos Händen. Über seine Finger hatte er rote Überzüge aus einem glänzenden Material gestülpt. Die eigenwilligen Handschuhe korrespondierten farblich mit seinem Make-up. Seine Augenpartie hatte der Star großzügig rot unterlegt. Was erst zu sehen war, nachdem er seine dunkle Sonnenbrille abgenommen hatte.

Jared Leto stellte bei "Vogue World: Paris" mit seinem Auftritt zahlreiche prominente Gäste in den Schatten, etwa Katy Perry (39), die ebenfalls viel Haut zeigte. Außerdem zu Gast auf der Place Vendôme: Diane Kruger (47), Eva Longoria (49) und Kendall Jenner (28). Cara Delevingne (31) moderierte.

Jared Leto ist für aufmerksamkeitsheischende Looks bekannt. Bei der Met Gala kam er einmal mit seinem abgetrennten Kopf unter dem Arm oder verkleidet als Karl Lagerfelds (1933-2019) Katze.