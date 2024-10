Angesagter Transparenz-Look Naked Tops: Den Trend alltagstauglich kombinieren

SpotOn News | 19.10.2024, 10:10 Uhr

Auf das Naked Dress folgt das Naked Top: Der Transparenz-Trend geht mit Mesh-Tops in die nächste Runde. In Kombination mit Bralettes oder BHs werden die It-Pieces zu einem Style für jeden Tag.

Das Naked Dress hat das bisherige Fashion-Jahr 2024 bestimmt. Im Herbst führt sich der Trend mit transparenten Mesh-Tops fort. Für einen alltagstauglichen Look dienen Bralettes und BHs, die unter dem Stoff das Nötigste bedecken. Diese Promi-Damen haben den angesagten Style schon getragen.

Kirschrote Kombination

Die Fashion-Influencerin Leonie Hanne (36) machte in den Straßen Mailands zur Fashion Week den Models Konkurrenz. In ihrem kirschroten Outfit kombinierte sie mehrere Teile stilsicher miteinander. Den Look führte das Mesh-Top an, das sich auf einer Seite in Stufen legte. Unter dem transparenten Top trug sie ein einfaches Bralette in Burgunder. Durch den dunklen Rotton erzeugte es einen sichtbaren Kontrast und hob das Naked Top hervor. Ebenso auffällig gestaltete sich der lange Rock: An ihm hingen einige Reihen an Fransen herunter, die bis zum Boden reichten. Den letzten Schliff verliehen lange Lederhandschuhe in Schwarz und eine ebenfalls schwarze Handtasche dem modernen Look.

Mit schwarzem Mesh zum verruchten Look

Wie ihr Seriencharakter ist Schauspielerin Lily Collins (35) in Sachen Fashion up-to-date. Auf dem roten Teppich erschien sie neben ihren "Emily in Paris"-Co-Stars in einem monochromen Outfit mit trendigem Update. Das semitransparente Top legte einen simplen, schwarzen BH und einiges an Haut frei. Auch ihre Arme bedeckte der leichte Mesh-Stoff, der dem Look durch seinen Schwarzton einen verruchten Touch gab. Die Träger des BHs verschwanden unter schwarzem Stoff, der die Schultern der Schauspielerin bedeckte. Denselben Stoff wählte Versace für den Rock, der die Collins' Figur umschmeichelte.

Im Leder-Look zur Powerfrau

Auch die Mode-Influencerin Marie Giammarino überzeugte auf Instagram in einem gänzlich schwarzen Ensemble. "Maries Version eines Business-Anzugs. Boss-Modus aktiviert", kommentierte sie ihren markanten Look. Für diesen kombinierte sie gleich vier Teile aus Leder miteinander. Der Blazer, die Shorts, die Stiefeletten und die Fransentasche strahlten Power aus. Das dunkle Mesh-Top, unter dem sie einen schlichten BH trug, fiel als einziges Kleidungsstück aus der Reihe – und zog so die Aufmerksamkeit auf sich. Das Outfit ergänzte die Content Creatorin lediglich um eine dünne Strumpfhose und eine Kette, die sich perfekt in den U-Ausschnitt des semitransparenten Tops legte.