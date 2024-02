Beauty & Fashion Naomi Campbell will mehr weibliche Designer in der Modebranche sehen Naomi Campbell verriet, dass sie sich wünscht, noch mehr weibliche Designer in der Modebranche zu sehen. Dem 53-jährigen Supermodel war vor kurzem die Ehre zuteil geworden, Sarah Burtons letzte Show als Kreativdirektorin von Alexander McQueen abzuschließen. Und jetzt sprach Naomi darüber, dass ihr dies sehr viel bedeutet habe, weil Sarah eine der wenigen Frauen sei, […]