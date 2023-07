Stars Naomi Campbell geht es großartig!

Naomi Campbell And Son - Instagram - June 29th 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2023, 08:56 Uhr

Das Supermodel brachte vor kurzem sein zweites Kind zur Welt.

Naomi Campbell schwebt seit der Geburt ihres zweiten Kindes auf Wolke Sieben.

Die 53-jährige Laufstegschönheit bestätigte vergangenen Monat, dass sie Mutter eines Jungen geworden ist. Für Campbell ist es der erste Sohn: Im Mai 2021 brachte sie ein Mädchen zur Welt. Kimora — eine enge Freundin des Supermodels — verriet nun in einem Interview, dass es Naomi bestens gehe. Gegenüber ‚PEOPLE‘ gab sie preis: „Wie jede frisch gebackene Mutter sind wir überwältigt. Ich habe kurz mit ihr gesprochen und es hörte sich so an, als ginge es ihr blendend. Ich liebe sie so sehr und ich bin so stolz auf sie. Jetzt hat sie zwei und dabei ein klitzekleines Neugeborenes. Das ist immer eine verrückte Zeit für jede Mutter, insbesondere mit einem Säugling.“

Die süßen Neuigkeiten teilte Naomi ihrer Fangemeinde auf Instagram mit. Neben einen Schnappschuss von ihrem Kleinen schrieb sie: „Mein kleiner Schatz, du sollst wissen, dass du maßlos wertgeschätzt wirst und von Liebe umgeben bist, seit du uns deine Anwesenheit schenkst. Ein echtes Geschenk von Gott, ein Segen! Willkommen kleiner Junge… es ist nie zu spät, um Mutter zu werden.“