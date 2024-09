Für fünf Jahre gesperrt Naomi Campbell in Spendenskandal verwickelt: „Hatte keine Kontrolle“

Naomi Campbell bei einem Auftritt in Mailand. (hub/spot)

SpotOn News | 27.09.2024, 07:05 Uhr

"Fashion for Relief" ist Geschichte. Das meiste Geld der Wohltätigkeitsorganisation von Naomi Campbell ging offenbar nicht an gute Zwecke. Das hat nun auch für das Supermodel Folgen.

Supermodel Naomi Campbell (54) ist in ihrer Heimat England in einen Spendenskandal verwickelt. Sie darf dort fünf Jahre lang keiner Wohltätigkeitsorganisation mehr vorstehen. Eine Aufsichtsbehörde hatte laut BBC festgestellt, dass Spendengelder für Luxushotels und Wellnessbehandlungen ausgegeben worden seien, heißt es.

Das sagt Naomi Campbell selbst zu dem Skandal

Eine Untersuchung habe ergeben, dass die Charity-Organisation "Fashion for Relief" nicht so viel von dem gesammelten Geld weitergegeben habe, wie es eigentlich vorgesehen war. Stattdessen sei das Geld laut dem BBC-Bericht unter anderem auch "für Zigaretten und Sicherheitsdienste" für Campbell ausgegeben worden.

Laut "Daily Mail" erklärte Naomi Campbell bei einem Auftritt in Paris dazu, dass sie "keine Kontrolle" über ihre Wohltätigkeitsorganisation hatte. Weiter sagte sie dem Bericht zufolge, sie habe die Kontrolle in die Hände eines Anwalts gelegt. Sie wollten nun herausfinden, was passiert sei, "denn alles, was ich tue, und jeder Penny, den ich jemals einnehme, geht an Wohltätigkeitsorganisationen", sagte sie.

Weitere Personen wurden gesperrt

Laut BBC wurde Naomi Campbell für fünf Jahre in England und Wales von Wohltätigkeitsengagements ausgeschlossen, zwei weitere frühere Verantwortliche von "Fashion for Relief" wurden für neun beziehungsweise vier Jahre gesperrt. Eine dieser Personen soll nicht genehmigte Zahlungen in Höhe von insgesamt 290.000 Pfund (etwa 348.000 Euro) für Beratungsdienste erhalten haben, was einen Verstoß gegen die Satzung der Wohltätigkeitsorganisation darstellt.

Die Untersuchung fand der BBC zufolge heraus, dass bei "Fashion for Relief" zwischen April 2016 und Juli 2022 nur 8,5 Prozent der eingenommenen Gelder für wohltätige Zwecke weitergegeben wurden. Die Organisation soll inzwischen aufgelöst worden sein.