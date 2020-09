07.09.2020 16:20 Uhr

Naomi Campbell trauert um ihre Großmutter

Naomi Campbell trauert um ihre Großmutter Ruby. Auf Instagram nimmt das Topmodel Abschied von der "Matriarchin unserer Familie".

Naomi Campbells (50) Großmutter, Ruby Louise Campbell Russel, ist tot. Das hat das Topmodel in einem emotionalen Beitrag auf Instagram bekanntgegeben. Dazu teilte die 50-Jährige eine Bilderstrecke, die die innige Beziehung zwischen dem Model und seiner geliebten Großmutter zeigt.

„Alles was ich bin, verdanke ich dir. Obwohl ich gejammert und mich darüber beschwert habe, im Haushalt helfen zu müssen, habe ich deine Disziplin bis zum heutigen Tage verinnerlicht und dafür danke ich dir… Ehefrau, Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. Du hast uns alle gelehrt, in schwierigen Zeiten Kraft und Mut zu zeigen, die Köpfe oben zu behalten und unseren Werten treu zu bleiben“, schreibt Campbell. Sie werde ihre Oma, „die Matriarchin unserer Familie, die uns so eng zusammengehalten hat“, vermissen.

Tröstende Worte der Stars

Zahlreiche Stars hinterließen der 50-Jährigen liebevolle Nachrichten in den Kommentaren. „Was für eine schöne Hommage“, schreibt etwa Cindy Crawford (54). „Gott segne dich“, heißt es von Model Winnie Harlow (26). Jede Menge Herzen gibt es außerdem von Heidi Klum (47) und Linda Evangelista (55). Sänger Lenny Kravitz (56) hinterlässt „Liebe und Respekt“.

