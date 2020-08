19.08.2020 22:45 Uhr

Naomi Campbell will noch lange nicht abtreten

Topmodel Naomi Campbell wird wohl nicht so schnell in Rente gehen.

Naomi Campbell wird der Modebranche wohl noch eine Weile erhalten bleiben. Die 50-Jährige Fashion-Ikone hat jedenfalls absolut nicht vor, sich aus der Modewelt zurückzuziehen – denn sie findet die Modenschauen immer noch „lustig und aufregend“.

Ein Ende nicht in Sicht

Gegenüber dem ‚WWD‘-Magazin erklärte das Model, dass es für sie keinen Termin gebe, wann sie aufhöre. „Ich glaube nicht, dass du dir das jemals selbst aufbürden oder dir dieses Ultimatum stellen musst. Ich will das nie sagen, denn was ist, wenn ich etwas in Afrika oder in Indien machen will? Das will ich nicht sagen. […] Also ich weiß nicht.“

Auch interessant:

Naomi Campbell will sich mit Würde zurückziehen

Das Topmodel fügt hinzu: „Ich meine, ich mache keine Shows mehr wie früher. Jeder weiß das seit langem. Also mache ich einfach eine hier, eine da, und das ist in Ordnung. Ich finde diese Shows immer noch lustig und aufregend, adrenalingeladen und nervenaufreibend, und ich freue mich für den Designer. Man will nur sichergehen, dass man sich so gut präsentiert, wie man kann. Aber ich werde keine Ankündigungen machen. Ich würde mich einfach anmutig verabschieden, wenn sie es so ausdrücken wollen.“