Naomi Campbell wünschte sich seit Jahren ein Baby

Naomi Campbell wurde mit 50 Jahren zum ersten Mal Mutter. (dr/spot)

21.05.2021 09:42 Uhr

Supermodel und Neu-Mama Naomi Campbell sehnte sich offenbar schon lange nach einem Kind. Das verriet nun ein Insider.

Das Model Naomi Campbell (50) wollte schon seit langer Zeit Mutter werden. Das berichtet nun das US-Magazin „People“ unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle. Seit mehr als zehn Jahren wünsche sich Campbell demnach schon ein Baby. Das Supermodel gab am Dienstag völlig überraschend bekannt, frischgebackene Mutter eines neugeborenen Mädchens zu sein. Das sei allerdings nur für die Öffentlichkeit von heute auf morgen geschehen, berichtet der Insider nun. Jeder, der sie kenne, wisse, dass sie alles in ihrem eigenen Zeitplan und nach ihren eigenen Vorstellungen mache.

Noch unklar ist weiterhin, ob das Kind von einer Leihmutter stammt. Von einer Schwangerschaft Campbells drang in den vergangenen Monaten jedenfalls nichts an die Öffentlichkeit. Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe hatte Campbell zudem auch schon ihren ersten öffentlichen Auftritt. Für ihre YouTube-Reihe „No Filter with Naomi“ unterhielt sie sich mit Fashion-Ikone Diane von Fürstenberg (74) und legte einen gewohnt makellosen Auftritt hin.