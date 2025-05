Stars Naomi Judd: Ihre Töchter Wynonna und Ashley stehen sich nach ihrem Tod näher

Naomi Judd at CMT Music Awards - Getty - April 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2025, 14:00 Uhr

Naomi Judds tragischer Tod soll ihre beiden Töchter dazu „gezwungen“ haben, sich einander „nähergekommen“ zu sein.

Die verstorbene Musikerin, die vor allem durch ihre Auftritte an der Seite von Wynonna im 80er-Jahre-Gesangsduo The Judds bekannt wurde, hatte sich im April 2022 im Alter von 76 Jahren das Leben genommen.

Der Witwer der Prominenten, Larry Strickland, enthüllte jetzt, dass sich Wynonna und Ashley in ihrer Trauer „nähergekommen“ seien. Strickland erzählte in einem Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin: „Sie wurden dazu gezwungen, sich näherzukommen. Wir alle mussten dieses Trauma, dieses tragische Ereignis, verarbeiten. Und es hat uns natürlich die Augen dafür geöffnet, wie kurz und vergänglich das Leben sein kann.“ Larry betonte, den Töchtern seiner verstorbenen Frau „immer“ in irgendeiner Weise nahe zu stehen und gab bekannt, dass auch er ihnen nach Judds Tod „näher“ gekommen sei. Strickland sagte: „Es hat mich ihnen einfach näher gebracht, da sie das sind, was von [Naomi] übrig geblieben ist.“ Danach gefragt, wie sie mit dem Verlust ihrer Mutter umgeht, sagte Wynonna im letzten Sommer in einem Gespräch mit ‚Us Weekly‘: „Mir geht es wirklich gut. Ich habe an Vergebung und meiner Wut und Frustration über den Selbstmord gearbeitet.“