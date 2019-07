Natalie Imbruglia (44): Dank Samenspender endlich schwanger!

Donnerstag, 25. Juli 2019 09:26 Uhr

Natalie Imbruglia erwartet ihr erstes Kind. Die ‚Torn‘-Sängerin verriet in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch (24. Juli), dass sie nach einer erfolgreichen künstlichen Befruchtung mithilfe des „Segens“ eines Samenspenders im Herbst zum ersten Mal Nachwuchs erwartet.

Im gleichen Zuge gab sie außerdem die „freudige“ Nachricht bekannt, einen Plattenvertrag mit BMG in der Tasche zu haben, nachdem sie 18 Monate lang neue Songs schrieb.

Neben ein Foto ihres Meetings, auf dem sie den Vertrag mit dem Label unterzeichnet, und ein Selfie, auf dem sie ihren Babybauch mit den Händen umschließt, schrieb Natalie auf Instagram: „Ich bin sehr glücklich, bekanntzugeben, dass ich gerade einen Plattenvertrag mit BMG unterzeichnet habe!! Was ein GROßARTIGES Team. Ich war die vergangenen eineinhalb Jahre mit Schreiben beschäftigt und kann es nicht erwarten, diese neuen Songs mit euch zu teilen!!!!“

Quelle: instagram.com

Scheidung nach fünf Jahren Ehe

Weiter schreibt sie: „Und wie ihr auf diesem Foto sehen könnt… gibt es eine weitere Ankündigung… (nein, ich habe keine Wassermelone verschluckt). Ich erwarte in diesem Herbst mein erstes Kind. An diejenigen unter euch, die mich kennen, das ist etwas, das ich mir schon sehr lange gewünscht habe, und ich bin gesegnet, dass das mithilfe von künstlicher Befruchtung und einem Samenspender möglich ist – dazu werde ich öffentlich nicht mehr sagen. Ich bin so aufgeregt wegen dieses nächsten Abenteuers… ein neues Album und ich werde eine Mutter sein!“

Die 44-jährige Schauspielerin und Sängerin ist momentan angeblich Single. Sie ließ sich 2008 nach fast fünf Jahren Ehe von Silverchair-Rocker Daniel Johns scheiden. Zuvor war sie mit ‚Friends‘-Star David Schwimmer romantisch in Verbindung gebracht worden.