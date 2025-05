Stars Natalie Portman wird am Filmset immer noch wie ein Kind behandelt

Natalie Portman - Stella McCartney - Paris Fashion Week RTW Spring 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2025, 14:00 Uhr

Die 43-jährige Schauspielerin ist genervt davon, dass ihre Kollegen sie teilweise nicht wie eine Erwachsene behandeln.

Natalie Portman ist genervt davon, dass sie von manchen Kollegen immer noch wie ein Kind behandelt wird.

Die die von der Kritik gefeierte Schauspielerin, die als Jugendliche mit ihrer Darstellung in ‚Star Wars: Episode I – Die Dunkle Bedrohung‘ ihren weltweiten Durchbruch erlangte, wird auch im Alter von 43 Jahren teilweise nicht wie eine Erwachsene behandelt. In einem gemeinsamen Interview mit ihrer Kollegin Jenna Ortega sagte Natalie dem Magazin ‚Harper’s Bazaar‘ dazu: „Wir haben beide einen kleinen Körper, also behandeln dich die Leute oft für immer wie ein Kind. Ich bin jetzt 43 und manche Menschen streicheln mir über den Kopf. Ich sehe nicht wie ein Kind aus, aber ich fühle mich häufig wie ein Kind behandelt. Kinderdarsteller entwickeln oft eine sehr ernste Persönlichkeit, da sie ansonsten auf ewig wie ein Kind behandelt werden.“

Für Jenna, die ihre Schauspielkarriere ebenfalls bereits als Kind begann, sei es deshalb sehr hilfreich gewesen, mit Kolleginnen wie Natalie, Winona Ryder oder Natasha Lyonne zu arbeiten, die eine ähnliche Lebensgeschichte wie sie haben. „Es hat mir so sehr geholfen und mich entspannt“, erzählt sie im Interview. „Sie haben alles gesehen und das, um ehrlich zu sein, in viel dunkleren Zeiten in Hollywood. Wir haben alle diese abgestumpfte Art an uns, die wir wahrscheinlich nicht hätten, wenn wir nicht so jung angefangen und sie viele brutale Realisierungen und Erfahrungen gehabt hätten.“