Nathalie Volk leidet an Krebs

Nathalie Volk hat Gebärmutterhalskrebs. Bei der ehemaligen ‚GNTM‚-Teilnehmerin hätte es bis zuletzt eigentlich nicht besser laufen können. Während die 23-Jährige in den USA Schauspiel studiert, schwebt sie mit Millionär Frank Otto im absoluten Liebesglück.

Doch kürzlich wurde der Schönheit die Schock-Diagnose mitgeteilt, wie ihre Mutter gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung bestätigte. „Bei Nathalie ist im frühen Stadium Krebs im Uterus nachgewiesen worden. Ihre Großmutter hatte auch Krebs und musste sich die Gebärmutter komplett entfernen lassen“, so Viktoria Volk.

Sie blickt nach vorne

Seit wann ihre Tochter von der Krankheit weiß, hat sie allerdings nicht verraten. „Sie ist noch in den USA und möchte ihr Studium zu Ende bringen. Sie ist ständig zur Beobachtung bei einem Arzt. Ich hoffe, dass alles gut wird“, erzählte sie weiter. Natalie scheint sich also trotz allem zuversichtlich auf ihre Zukunft konzentrieren zu wollen. Sie selbst äußerte sich aber noch nicht zu den traurigen Neuigkeiten und postete stattdessen nur ein Foto, das sie in einer Blumenwiese zeigt.

Heiratet sie in diesem Jahr?

Nathalie hat nämlich große Pläne und plant nach der Uni Modedesignerin zu werden. Seit rund vier Jahren ist sie zudem mit dem Unternehmer Frank Otto zusammen, den sie dieses Jahr heiraten möchte. Bereits Anfang des Jahres kursierten die Gerüchte, dass sie und der Unternehmer sich das Ja-Wort gegeben haben. Grund dafür waren Bilder auf Instagram, die das Paar in einer Hochzeits-Kulisse zeigten. Diese sind aber lediglich bei einem Shooting entstanden.