Natascha Ochsenknecht meldet sich mit Rollator-News

Natascha Ochsenknecht gibt ein Gesundheits-Update. Die 55-Jährige kämpft schon seit längerer Zeit mit starken Schmerzen. Nachdem sie vor einigen Wochen sogar in einem Restaurant in Berlin zusammengebrochen war, wurde bei ihr eine Zyste an der Wirbelsäule diagnostiziert.

Deswegen musste sie sich einem riskanten Eingriff unterziehen. Ihre Fans hält sie jedoch auch aus dem Krankenhaus auf dem Laufenden. Anfang der Woche wurde der Blondine eine Zyste aus der Wirbelsäule entfernt. Seit diesem Eingriff ist sie erst einmal auf einen Rollator angewiesen.

„Ansonsten versuche ich ein braves Mädchen zu sein“

Doch auch die Schmerzen halten sie nicht lange in ihrem Bett. Stattdessen flitzt sie damit durch die Flure der Klinik.

„Ich bin auch schon auf dem Flur geblitzt worden mit meinem Porsche – ich war mal wieder zu schnell, typisch. Was kann man von mir auch anderes erwarten, ich kann ja nicht ruhig liegen“, scherzte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin auf Instagram.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von NATASCHA OCHSENKNECHT (@nataschaochsenknecht) am Sep 12, 2019 um 2:24 PDT

Einen Tag zuvor gab sie ihren Follower ein ausführliches Update und erklärte: „Hallo ihr Lieben, ich habe leider immer noch Halsschmerzen. Diese Halsschmerzen killen mich mehr als alles andere. Klar Wirbelsäule tut schweineweh, aber Halsschmerzen sind ätzend.“

Weiter berichtete sie: „Und ich bin jetzt mal wieder ein paar Schritte gelaufen. Heute habe ich auch wieder Besuchszeit. Das ist dann ein bisschen Abwechslung. Ansonsten versuche ich ein braves Mädchen zu sein und nicht zu joggen oder Mist zu bauen oder die Krankenschwestern zu ärgern. Ich halte mich zurück.“