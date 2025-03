Stars Natascha Ochsenknecht: So oft sieht sie ihre Enkelkinder

Natascha Ochsenknecht - 27th Leipzig Opera Ball 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2025, 11:00 Uhr

Die 'Diese Ochsenknechts'-Darstellerin spricht über das Verhältnis zu ihren Enkeln.

Natascha Ochsenknecht verrät, ob sie mit all ihren Enkeln Kontakt hat.

Die Reality-TV-Darstellerin ist mit 60 Jahren mehrfache Großmutter: Tochter Cheyenne Ochsenknecht hat die Kinder Mavie (4) und Matteo (1). Sohn Jimi Blue Ochsenknecht ist Vater der kleinen Snow Elanie (3), die aus seiner früheren Beziehung mit Yeliz Koc stammt. Im vergangenen Sommer wurde auch Wilson Gonzalez Ochsenknecht Papa einer Tochter.

Als Großmutter hat Natascha also alle Hände voll zu tun – doch wie oft hat sie Kontakt zu ihren Enkelkindern? „Also im Schnitt mindestens einmal die Woche. Also mit einigen natürlich jeden Tag, ist ja klar. Meine Tochter ruft mich jeden Tag an“, verriet sie im Gespräch mit ‚Promiflash‘.

Die Ex-Dschungelcamperin fügte hinzu: „Bei Wilson auch alle zwei bis drei Tage mal und mit Snow auch alle zwei bis drei Tage, wie gerade jeder zu tun hat.“ Natascha könnte sich nichts Schöneres vorstellen, als auf ihre Enkel aufzupassen. „Ich liebe das einfach. Kinderlachen ist das Schönste“, verkündete sie.

In der Realityshow ‚Diese Ochsenknechts‘ können die Fans einen Einblick in das Privatleben der Promi-Familie gewinnen. Staffel vier wird seit dieser Woche auf Sky und WOW ausgestrahlt. Nach einer turbulenten Auszeit ist Jimi Blue wieder in der Serie zu sehen. Mama Natascha schwärmte gegenüber ‚Promiflash‘ vom Familienzusammenhalt der Ochsenknechts – „auch in Zeiten, wenn es mal nicht so toll ist“.