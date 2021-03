Natascha Ochsenknecht: So sehr liebt sie ihr Single-Leben

01.03.2021 17:15 Uhr

Wer braucht schon einen Mann? Natascha Ochsenknecht jeden Falls nicht. Die 56-Jährige ist auch ohne Beziehung absolut glücklich, wie sie kürzlich auf Instagram verrät.

Natascha Ochsenknecht (56) geht seit zwei Jahren als Single durchs Leben und daran soll sich erstmal auch nichts ändern. Auf Instagram verrät die 56-Jährige, dass aktuell keine neue Liebe in Sicht ist und wirkt dabei ziemlich froh.

„Ich kann machen, was ich will“

„Ich bin glücklicher Single, ich liebe das“, gesteht sie ihren Fans während einem Livestream. Was ihr besonders gut am Single-Leben gefällt? Die Unabhängigkeit! „Ich kann machen, was ich will. Ich kann scheiße aussehen, wie ich will, es stört keinen.“, erzählt Natascha.

Kein Interesse an der Männerwelt

Scheint ganz so, als wäre Natascha Single aus Überzeugung. An Angeboten mangelt es der Mutter von drei Kindern jeden Falls nicht. Im Livestream verrät sie: „Mittlerweile kratzen immer mehr Typen an meiner Tür, aber ich habe kein Interesse.“ Dann fügt sie hinzu, dass sie alle Menschen aus ihrem Leben verbannt hat, die ihr in der Vergangenheit nicht gutgetan haben und über diese Entscheidung ist sie sichtlich froh.

Darum ging die letzte Beziehung in die Brüche

Ob das ein kleiner Seitenhieb an ihre Ex-Männer ist? Nach einer langjährigen Ehe und drei Kindern mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht folgte eine On-Off-Beziehung mit Fußballspieler Umut Kekilli. Der soll sie jedoch betrogen haben und so trennte sich das Paar 2017 endgültig. Danach versuchte Natascha ihr Glück mit Unternehmer Oliver Schuhmann zu finden. Vergeblich. Nach acht Monaten endet auch diese Beziehung im Jahr 2019. „Er ist ein Super-Typ, aber wir haben uns wirklich total wenig gesehen und dann ist es einfach ein bisschen auseinander gegangen, was natürlich sehr schade ist“, verrät Natascha damals.

Familienglück

Natascha scheint auch ohne Mann glücklich zu sein. Kein Wunder, schließlich hat sie bald alle Hände voll zu tun, denn die 56-Jährige wird Oma und das gleich zweimal! Nicht nur Töchterchen Cheyenne Ochsenknecht ist aktuell schwanger, auch Sohnemann Jimi Blue und Freundin Yeliz Koc werden Eltern. (AB)