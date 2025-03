Stars Natascha Ochsenknecht: Sohn Wilson bemerkt vermeintlichen Schlaganfall

Natascha Ochsenknecht - 27th Leipzig Opera Ball 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2025, 14:00 Uhr

Natascha Ochsenknecht musste vor kurzem einen Schlaganfall-Schreck durchstehen, den nur ihr Sohn Wilson bemerkte.

Für die 60-Jährige war es ein Schock, als sie die Befürchtung ihres Sohnes hörte: Schlaganfall? Noch schockierender war aber, dass sie es ohne Wilson Gonzalez vielleicht nicht einmal bemerkt hätte.

In der vierten Staffel von ‚Diese Ochsenknechts‘ kommen nicht nur wieder Familien-Dramen auf den Tisch, sondern auch ein besonders schockierender Gesundheits-Schreck: Natascha Ochsenknecht hatte vielleicht einen Schlaganfall, den ihr Sohn Wilson Gonzalez übers Telefon bemerkte. „Irgendwas stimmt mit deinem Mund nicht“, sagte Wilson zu seiner Mutter, die daraufhin sofort reagierte und sich untersuchen ließ. „Ich habe Tränen vergossen, mir ging es beschissen“, erinnert sich die dreifache Mutter an den schrecklichen Tag. „Das war schon schräg“, erklärt auch Wilson Gonzalez Ochsenknecht.

Auch Binh Nguyen, der Manager der Familie, ist in dem Clip mit der Vorschau, der bereits auf YouTube geteilt wurde, zu hören: „Sie war so aufgeregt, wie ich sie noch nie erlebt habe. So ein Schlaganfall kann einfach tödlich sein. Und eines der Symptome eines Schlaganfalls ist, dass das Gesicht hängt.“ Ob es sich tatsächlich um einen Schlaganfall handelte, geht aus dem Teaser noch nicht hervor. Für die Antwort müssen Fans wohl noch bis zur Ausstrahlung ab dem 25. März auf ‚Sky‘ und ‚Wow‘ warten.