Natascha Ochsenknecht und Kinder auf Familienausflug

11.06.2021 20:40 Uhr

Privates bleibt nicht geheim: Familie Ochsenknecht ließ ihre Fans an einem sonnigen Familienausflug in einen Freizeitpark teilhaben.

Die 56-jährige Natascha Ochsenknecht und auch ihr Sohn, der 31-jährige Schauspieler Wilson Gonzales Ochsenknecht, teilten über ihre Accounts auf Instagram einen schönen Schnappschuss des Familienausflugs.

Keiner fehlt

Trotz unterschiedlicher Wohnorte und Terminkalender scheint es die prominente Familie immer wieder zu schaffen, sich Zeit für gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten zu nehmen.

Und nun trafen sich die 20-jährige frischgebackene Mutter Cheyenne Ochsenknecht mit Baby, ihr Partner Nino, der 29-jährige Jimi Blue Ochsenknecht und dessen schwangere Freundin Yeliz Koc (27) und Natascha und Wilson, um einen sonnigen Familienausflug zu genießen. Dazu teilte Natascha ein Familienporträt über ihre Social Media-Plattform auf Instagram und schrieb dazu die philosophischen Worte: „Mütter sind wie Knöpfe, sie halten alles zusammen“.

Natascha Ochsenknecht und Familie haben viel Spaß

Damit bezog sich die Prominente wohl darauf, dass sie sich dafür einsetzt, dass alle Mitglieder ihrer Familie immer wieder zueinanderfinden. Auf dem coolen Bild schauen die Stars freudestrahlend in die Kamera und Wilson, der sich selbst als Onkel Willy bezeichnet, schiebt stolz den Kinderwagen vor sich her, in dem sich Cheyennes Töchterchen Mavie befindet. Scheint also ganz so, als ob alle Familienmitglieder einen riesigen Spaß bei dem sonnigen Ausflug hatten! (Bang)