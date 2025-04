Film Natasha Rothwell: Comeback in der dritten ‚The White Lotus‘-Staffel

Natasha Rothwell at White Lotus season 3 premiere - Avalon - February 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2025, 16:00 Uhr

Für den Star der Serie war es eine Wohltat, an echten Drehorten zu arbeiten.

Natasha Rothwell gehört zu den Fan-Favoriten von ‚The White Lotus‘ – und in Staffel drei ist sie endlich zurück!

Die HBO-Erfolgsserie spielt diesmal in Thailand und für Rothwell war es eine ganz besondere Reise.

Die Schauspielerin erzählte im Gespräch mit ‚Prisma‘: „Ich habe in meinen Zwanzigern ein Jahr in Tokio gelebt, aber Thailand war für mich komplett neu. Diese Kultur, diese Geschichte – es war einfach magisch, dort zu drehen.“ In Zeiten von visuellen Effekten und künstlichen Sets war es für die Darstellerin eine Wohltat, an echten Drehorten zu arbeiten. Natasha sagte: „Ich habe schon Filme gemacht, bei denen mein Co-Star nicht mal wirklich mit mir in der Szene war. Aber hier? Hier war alles real.“ Besonders für ihre Figur Belinda war die Kulisse ein Geschenk: „Sie ist so spirituell und mit der Welt verbunden. Ich glaube, das hebt sie von den anderen Charakteren ab.“ Rothwell schwärmte im Interview mit ‚Prisma‘ gleichzeitig auch von Serien-Schöpfer Mike White: „Er ist unglaublich offen in der Zusammenarbeit. Er weiß ganz genau, dass er keine schwarze Frau ist – deshalb lässt er mich Ideen einbringen, um Belinda so authentisch wie möglich zu gestalten.“ Dennoch betonte sie, dass die Figur ganz aus Whites Feder stammt. Rothwell ist sich daher sicher: Diese Staffel wird die Zuschauer umhauen. Der Star fügte hinzu: „Alles ist so durchdacht, jedes Detail ist perfekt. Ich würde das auch sagen, wenn ich nicht mitspielen würde. Aber zum Glück tue ich es!“