30.11.2020 21:00 Uhr

Nathalie Volk: Alles über ihren neuen Lover

Nathalie Volk und Frank Otto gehen ab sofort getrennte Wege. Nach den wilden Spekulationen, die in letzter Zeit um die ehemalige GNTM-Teilnehmerin kursierten, äußert sie sich erstmals selbst in der Öffentlichkeit.

Ex-„GNTM“-Star Nathalie Volk (23) ist frisch verliebt. Schon seit einiger Zeit gab es Gerüchte, dass Nathalie und ihr Ehemann sich getrennt haben könnten. Jetzt hat die Beauty diese nicht nur bestätigt, sondern gleich auch den neuen Mann an ihrer Seite präsentiert: Timur Akbulut.

Bei ihm fühlt sie sich sicher

Gegenüber der „Bild“-Zeitung verrät Nathalie, was sie an ihrem neuen Freund besonders liebt. „Geld ist nicht alles und ich werde in diesem und im nächstem Leben alles, was ich habe, für Timur aufgeben, weil er mir zeigt, was Liebe ist und ich mich beschützt bei ihm fühle. Ich habe eine neue Familie gefunden, die mich respektiert und loyal ist.“

Die ehemalige „GNTM“-Teilnehmerin klingt sehr verliebt.

Das ist ihr neuer Lover

Dass sich Nathalie bei Freund Timur sicher fühlt, könnte auch mit seiner eher düsteren Vergangenheit zusammen hängen. Denn das „Hells Angels“-Mitglied ist nicht ganz ohne. Im Jahr 2009 erschoss Timur ein Mitglied der „Bandidos“ – einer rivalisierenden Rocker-Gang. Daraufhin wurde er zu elf Jahren Haft verurteilt und nach einigen Jahren schließlich in seine Heimat Türkei abgeschoben.

Nathalie fühlt sich verraten

In ihrer aktuellen Instagram-Story postet Nathalie ein schwarzes Foto mit dem Satz „Geld ist nicht alles“. Damit scheint sie auf ihre Familienverhältnisse anzuspielen. Gegenüber der „Bild“-Zeitung erzählt das einstige Model, dass ihre Liebsten sie regelrecht ausgenutzt hätten: „Ich habe meiner Familie alles gegeben und wurde nur verraten. Ich möchte nicht auf Namen und Geschehnisse eingehen, da es doch sehr privat ist.“

Galerie

Timur zeigt gerne, was er hat

Der Ansicht, dass Geld nicht alles ist, scheint ihr neuer Freund Timur nicht ganz zu sein. In seiner aktuellen Instagram-Story veröffentlicht das „Hells Angels“-Mitglied ein Foto von unzähligen 50 Euro ´-Scheinen. Dazu trägt er eine goldene Rolex. Auf seinem Instagram-Profil protzt Timur nur allzu gerne mit seinen schicken Designer Klamotten und teuren Luxusautos. Zuletzt zeigt er sich sitzend in einem Audi im All-Over-Versace Look.

Ist ihre Mutter gemeint?

Beschuldigt Nathalie mit ihren Vorwürfen ihrer Familie gegenüber etwa auch ihre Mutter Viktoria Volk? Das Mutter-Tochter-Gespann war eigentlich ein Herz und eine Seele. Sie machten alles gemeinsam und unterstützen sich gegenseitig. Während Nathalies Teilnahme am Dschungelcamp oder im Gerichtsprozess um den Krankheits-Schwindel ihrer Mutter . Doch ihre einst enge Verbindung könnte nun zerbrochen sein.

„Trotzdem Freunde“

Der Hamburger Unternehmer Frank Otto und Nathalie Volk hatten ihre Liebe Anfang 2016 bestätigt und sich 2018 verlobt. Sie scheinen im Guten auseinandergegangen zu sein: „Frank und ich sind trotzdem gute Freunde und Businesspartner, er glaubt an mich und möchte mich weiterhin als Künstlerin fördern“, erzählt sie gegenüber der „Bild“. Nathalie möchte unter ihrem arg gekünsteltem Künstlernamen „Miranda DiGrande“ weiter an ihrer Schauspielkarriere arbeiten.

(TSK)