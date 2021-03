Nathalie Volk: Glückliches Lebenszeichen aus der Türkei

20.03.2021 20:30 Uhr

Nathalie Volk hat sich das erste Mal seit langem wieder öffentlich zu Wort gemeldet und ein Update zu ihrem umstrittenen, neuen Freund Timur Akbulut gegeben.

Im letzten Jahr gaben Nathalie Volk und Unternehmer Frank Otto überraschend ihr Liebes-Aus bekannt. Die ehemalige „GNTM“-Kandidatin verliebte sich offenbar während eines Türkei-Aufenthalts Hals über Kopf in den „Hells Angels“-Rocker Timur Akbulut.

„Wir haben große Pläne“

Seitdem wohnt die 24-Jährige in der Türkei, pendelt offenbar mit der Rockertruppe und ihrem Liebsten zwischen Istanbul und Antalya hin und her.

„Ich lebe mit Timur in der Türkei. Wir haben in beiden Städten Wohnsitze. Das Leben in der Türkei mit Timur ist sehr schön. Wir arbeiten dort auch gemeinsam und haben große Pläne“, erzählte die junge Frau, die sich inzwischen Miranda DiGrande nennt, der Illustrierten „Gala“.

Er ist wegen Totschlags verurteilt

Was das für Pläne sein sollen, verriet sie aber nicht – allerdings wohl kaum welche, die in Deutschland umgesetzt werden. Hierher darf der Rocker nämlich nicht einreisen, da er sonst sofort ins Gefängnis gehen würde – wegen Totschlags eines Mitglieds der verfeindeten Rockerbande „Bandidos“.

Trotzdem würden Nathalie und Timur im Moment mit einer „deutschen Produktionsfirma ein spannendes Projekt planen“. Klingt ja ganz nach „Goodbye Deutschland“…

Neues Tattoo ist Hommage an die Türkei

Nachdem Volk ziemlich rasant ihren Partner gewechselt hatte, veränderte sie sich auch optisch schnell. Sie trägt jetzt schwarze Haarverlängerungen, kleidet sich gern in dunklen Tönen und ließ sich sogar tätowieren. Ein brandneues Tattoo ist angelehnt an die türkische Flagge. „Das Tattoo ist meine Hommage an meinen Mann und die türkische Flagge. Ja, es ist eine Liebeserklärung an Timur und die türkische Kultur. Ich fühle mich bei ihm sehr wohl“, so Nathalie.

Sie sei nun frei

Und auch allgemein scheint sich die Ex von Frank Otto in ihrer neuen Wahlheimat bestens eingewöhnt zu haben. „Ich habe mich sehr gut mit der türkischen Kultur angefreundet. Die Türken sind sehr gastfreundlich und das Essen hier ist sehr lecker. Hier, wo wir leben, ist es sehr multikulturell und viele sprechen deutsch“.

In ihr altes Leben zieht es die junge Frau offenbar nicht so richtig schnell zurück. Wie sie noch einmal betonte, sei sie jetzt endlich frei und könne ihr Leben leben.