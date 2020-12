04.12.2020 22:14 Uhr

Nathalie Volk: Ihr Ex Frank Otto meldet sich zu Wort

Ex-"GNTM"-Star Nathalie Volk bestätigte erst kürzlich, dass sie einen neuen Freund hat. Nun meldete sich auch ihr Ex, der Unternehmer Frank Otto, zu Wort.

Immerhin fünf Jahre lang waren Nathalie Volk (23) und Frank Otto (63) ein Paar. 2018 hatten sie sich sogar verlobt. Doch erst kürzlich bestätigte die ehemalige „GNTM“-Kandidatin, einen neuen Freund zu haben. Und während die 23-Jährige mit ihrer neuen Beziehung für reichlich Schlagzeilen sorgt, hielt sich Otto bisher mit Kommentaren zu ihrem Liebes-Aus bedeckt – bis jetzt.

Trennung bestätigt

Gegenüber dem Sender RTL sagte der 63-Jährige: „Wir sind definitiv getrennt. Ich habe fünf schöne Jahre gehabt und bin nun zum ersten Mal Single.“ Jetzt würde der Unternehmer „mal sehen, was kommt“. Es scheint also kein böses Blut zwischen Otto und Volk zu geben – ganz im Gegenteil.

Volk sagte in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung vor wenigen Tagen: „Frank und ich sind trotzdem gute Freunde und Businesspartner, er glaubt an mich und möchte mich weiterhin als Künstlerin fördern“, erzählt sie. Volk arbeitet an ihrer Schauspielkarriere und hat sich einen Künstlernamen zugelegt: Miranda DiGrande.

(rto/spot)