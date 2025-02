In Prequelserie „Natürlich blond“: Newcomerin Lexi Minetree wird die neue Elle Woods

Reese Witherspoon in "Natürlich blond" - jetzt hat sie ihre Nachfolgerin gefunden. (mia/spot)

SpotOn News | 14.02.2025, 12:25 Uhr

Die Prequel-Serie zum Kassenschlager "Natürlich blond" hat seine Hauptdarstellerin gefunden: Newcomerin Lexi Minetree. Die gute Nachricht überbrachte Reese Witherspoon höchstpersönlich - und musste sogleich mit ihrer Mutter reden.

Die neue Elle Woods ist gefunden: Reese Witherspoon (48) hat via Social Media bekannt gegeben, dass Newcomerin Lexi Minetree die ikonische Rolle der blonden Anwältin in "Elle", der Prequelserie zu "Natürlich blond", übernehmen wird.

"Erlaubt mir, euch die neue Elle Woods vorzustellen! Nachdem wir so viele unglaubliche Castings für die neue Elle-Prequel-Serie auf Prime Video gesehen haben, haben wir endlich unsere Elle gefunden. Und heute durfte ich die Neuigkeiten selbst verkünden! Darf ich vorstellen: Lexi Minetree", schrieb Witherspoon auf Instagram. In dem dazugehörigen Video überbringt Witherspoon der Schauspielerin die guten Nachrichten, die daraufhin direkt ihre Mutter anruft. Im Gespräch mit ihrer Mutter gibt Witherspoon auch zu: "Es ist verrückt, als ich ihr Tape sah, fragte ich: 'Sind wir dieselbe Person?'"

Erste Hauptrolle für Newcomerin Minetree

Auch Minetree, die tatsächlich genau wie die junge Elle Woods aussieht, hat den Clip auf ihrer Seite geteilt und ihrer Freude mit Danksagungen Luft gemacht. So bedankt sie sich unter anderem bei ihrer Familie und ihren Freunden, "die an mich und meine albernen Träume glauben". Und natürlich bei Witherspoon "für die Übergabe von Elle Woods. Ich liebe sie schon so sehr, ich verspreche, sie ist in guten Händen." Zudem bedankt sie sich bei ihrer Friseurin, die sie im Mai aus einer Laune heraus blond gemacht hat. Für Minetree ist es ein großer Karrieresprung – und ihre erste Hauptrolle. Sie war zuvor in Serien wie "Law & Order" oder "Murdaugh Murders" zu sehen.

Der erste "Natürlich blond"-Film war ein Kassenerfolg und spielte nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2001 weltweit über 140 Millionen Dollar ein. Die Fortsetzung "Natürlich blond 2" erschien 2003. Die neue Serie setzt vor den Ereignissen der Filme an und erzählt die Geschichte von Elle Woods Leben an der Highschool. Reese Witherspoon fungiert als ausführende Produzentin, entwickelt wurde die Serie von Laura Kittrell.