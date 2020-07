Naya Rivera: Die Todesursache steht fest

Die kalifornischen Behörden haben nach dem Tod von Naya Rivera den Autopsie-Bericht veröffentlicht: Demnach starb die Schauspielerin durch Ertrinken.

Die US-Schauspielerin Naya Rivera (1987-2020) ist ertrunken. Das gaben die Behörden in Kalifornien nach der Autopsie bekannt. Ihr Tod war demnach ein Unfall. Die 33-Jährige, die durch die Serie „Glee“ bekannt wurde, galt seit vergangenem Mittwoch als vermisst. Sie hatte ein Boot gemietet, um mit ihrem Sohn einen Ausflug auf dem Piru-See im Los Padres National Forest im kalifornischen Ventura County zu machen. Der Vierjährige wurde später allein auf dem Boot gefunden. Am Montag entdeckten die Taucher Riveras Leiche.

The attached document was just released by the Ventura County Medical Examiner's Office regarding Naya Rivera, whose body was found yesterday in Lake Piru. pic.twitter.com/6APEgrBPaQ

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 14, 2020