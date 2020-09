29.09.2020 16:22 Uhr

Naya Riveras Ex zieht mit ihrer Schwester zusammen

Der Tod einer geliebten Person kann verbinden - wie in diesem Fall: Die Schwester der ertrunkenen "Glee"-Schauspielerin Naya Rivera und ihr Ex-Mann wohnen nun in einem Haus und kümmern sich gemeinsam um den Sohn der Verstorbenen.

Im Juli ist „Glee“-Schauspielerin Naya Rivera (1987 – 2020) bei einem Bootsausflug mit ihrem fünfjährigen Sohn Josey im Lake Piru ertrunken. Seitdem kümmert sich Joseys Vater, Ryan Dorsey (37), um den Jungen, der das Unglück unverletzt überstand. Wie die „Daily Mail“ berichtet, bekommt er dabei nun Unterstützung – von Joseys Tante und Nayas Schwester, Nickayla Rivera (26). Ryan und Nickayla sollen seit dem Tod der Schauspielerin füreinander da sein. Dorsey und Naya Rivera waren von 2014 bis 2018 verheiratet.

Die Schwester der Verstorbenen, ihr Ex-Mann und ihr Sohn sollen in Kalifornien in ein Haus mit drei Schlafzimmern gezogen sein. Vor kurzem wurden die zwei Erwachsenen mehrmals bei gemeinsamen Einkäufen und den Vorbereitungen des Umzugs fotografiert. Einmal sollen sie dabei auch „spielerisch“ Händchen gehalten haben. „Sie scheinen sich sehr wohl miteinander zu fühlen und helfen sich offenbar durch diese schwierige Zeit in ihren Leben“, so ein Beobachter zur „Daily Mail“.

(mia/spot)